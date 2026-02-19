След 20 г. чакане Цалапица гради канализация с над 1,3 млн. евро от държавата

Проектът е голям и е разделен на части, за да може по-лесно да се намери финансиране, обясни Ивайло Данаилов, кмет на селото с 4000 жители

Цалапица - едно от най-големите села в Пловдивска област с близо 4000 жители, гради своя канализация.

Преди 20 години са положени двата главни колектора

и оттогава проектът е зарязан. Сега се възобновява, обясни кметът Ивайло Данаилов. Голяма част от домакинствата са на септични ями. Сега държавата осигурява 1 329 507 евро с ДДС, за да се положат тръби на 4 улици.

"През 2004 г. са изградени двата колектора, сега правим разширението във второстепенна мрежа. 20 г. нищо не беше пипано", припомни Данаилов. Той обясни, че проектът ще се прави на етапи според финансирането. Общината е в постоянна комуникация с държавата, за да се осигурят средства и за главни колектори, както и за останалата част от така необходимата второстепенна мрежа.

"Нямаме проблеми с водоподаването. Има регулярни аварии, които не са сериозни и не се е стигнало до критични нива", казва кметът. Обявена е Кметът на Цалапица Ивайло Данаилов обясни, че с осигурените средства се прави първата стъпка за канализацията в селото. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

обществена поръчка за 4-те улици,

а фирмите могат да кандидатстват до 5 март включително.

"Това е първата стъпка, но следват още много. Вътрешната мрежа е 60 км, а този проект не обхваща и 10% от нея. Трябват изключително много средства за реализация на целия проект", заяви Данаилов. Той добави, че работа ще започне и по изграждане на трети главен колектор, като за него са водени разговори с Министерството на околната среда и водите.

"Всичко зависи от държавата. Тя е големият платец на тези разходи - общините не могат да си ги позволят. Затова имаме готови проекти и кандидатстваме по различни програми", каза още кметът на Цалапица. Той се надява по-скоро да има възможност за изграждане на цялостната канализационна мрежа на селото.