Божидар Божанов: Доверяваме се на кабинета, професионалисти са

ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, понеже хората в него са професионалисти, обясни един от лидерите на коалицията Божидар Божанов пред БНТ.

"Кабинетът е на България и по решение на Гюров, одобрен от Илияна Йотова. Чувам всякакви обвинения, че има хора на ПП, на ГЕРБ, на АПС. Водещото при тях не е политическата им биография, а професионалната. Професионалното изглежда водещо", посочи Божанов.

Попитан как тълкува присъствието на Хасан Адемов и Корман Исмаилов в кабинета, той обясни, че Хасан Адемов е признат професионалист в социалната сфера. Двамата са кадри на ДПС, но Исмаилов беше изключен от движението през 2011 г., понеже подкрепи Касим Дал, напуснал Ахмед Доган. Адемов пък остана верен на Доган при разцеплението на ДПС и днес е депутат от АПС.

"Може би премиерът Гюров е искал да покаже, че българските турци имат място в политиката и да разбие "етническия модел", коментира Божанов.