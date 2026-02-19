За първи път у нас съд осъди съд - ще плати 500 евро на Георги, обвинен за рязаната с макетен нож Дебора

Това е обезщетение на претърпените от Георгиев стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието заради неспазване на разумния срок за разглеждане на делото

500 евро заедно със законната лихва трябва да заплати на Георги Георгиев от случая "Дебора" Пловдивският районен съд. Това стана ясно от решение по гражданско дело от 9 февруари на окръжния съд в Стара Загора с председател Веселина Мишова.

Парите се присъждат за обезщетение на претърпените от Георгиев неимуществени вреди - стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието заради неспазване на разумния срок за разглеждане на наказателно дело срещу него, което върви в този съд от 28 февруари 2024 г., когато е внесен обвинителният акт. Това е делото, по което

Георги Георгиев е подсъдим по 3 обвинения,

повдигнати му от Районната прокуратура в Стара Загора през лятото на 2023 г.: за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин двустепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо 18-годишната по това време негова приятелка Дебора Михайлова.

За подсъдимия от село Братя Кунчеви, вече на 28 г., всички те са тежки по смисъла на закона, защото за тях при доказана вина се предвижда над 5 г. затвор. Съобщено бе, че при нападението срещу Дебора, извършено на 26 юни 2023 г. в дома , момичето е обезобразено с макетен нож - съдебният лекар преброил 400 шева, с които били зашити 21 рани. Потърпевшата Дебора Михайлова. Снимка: Никола Михайлов

Случаят е от Стара Загора, но до дело в Пловдив се стигна, след като всички съдии от районния съд в града на липите си направиха самоотводи, а ВКС го разпредели в друг съдебен район. Това стана в условията на

изострен обществен интерес

към случая. Изнесеното за страданията на момичето в публичното пространство скандализира хората, стигна се до масови протести в защита на Дебора и дори до законодателни промени, свързани с домашното насилие най-вече срещу жени.

На случаен принцип делото в Пловдивския районен съд е разпределено на съдия Десислава Порязова, за съдебни заседатели са били определени Тонка Димитрова и Румяна Апостолова. На практика то започна с разпоредителното заседание на 17 април 2024 г. Юристи го определят като сложно както от фактическа, така и от правна страна.

В продължение на 11 месеца и 26 дни съдът провежда 11 продължители заседания,

на които са разпитани множество свидетели, изслушани са експертизи, решавани са редица правни въпроси.

През цялото време подсъдимият е с мярка "задържане под стража". На 3 пъти по-висша съдебна инстанция отменя решения на Пловдивския районен съд за изменение на мярката му в по-лека след протести на прокуратурата.

И така до август 2025 г., когато Георгиев е

пуснат под гаранция от 10 хил. лв. след почти 2 г. и 2 месеца в ареста

Един от мотивите за това е влошеното му здравословно състояние.

Сега мъжът живее в село Братя Кунчеви и помага в бизнеса на баща си, който отглежда животни. По препоръка на адвокатите си не дава интервюта.

През януари 2025 г. все още има очаквания, че делото в районния съд на Пловдив върви към присъда на първа инстанция. Но в заседанието от 23 януари защитата на подсъдимия Георгиев прави отвод на съдебния заседател Румяна Апостолова, защото се съмнява в нейната непредубеденост и безпристрастност.

В решението на старозагорския окръжен съд е записано: " ...поради изтекли в медиите публикации от фейсбук, които били направени още към момента на широкия обществен отзвук във връзка с поставяне началото на производство в досъдебната му фаза. Още тогава съдебният заседател Апостолова в качеството си на член на Жени ГЕРБ и кандидат за общински съветник и депутат изразила отношението си към всичко случващо се във връзка с процеса срещу ищеца.

Тя публикувала активно сцени от протестите тогава в цялата страна. Ясно изразила отношението си към насилието над жени и обективно погледнато била член на партия, инициирала законодателни промени във връзка с насилието над жени, породени от случая. Отделно от това активно била и лайквала много от публикациите, свързани с общественото недоволство спрямо подсъдимия"

Адвокатите на Георги Георгиев не за първи път правят отвод

на съдебния състав, но този път той уважава искането им.

Адвокатът на Георгиев Петко Кънев. Снимка: Никола Михайлов Пак в решението на окръжния съд в Стара Загора е посочено: "... Съдебният състав (в Пловдив) намерил, че за да се изключи всяко съмнение в предубеденост и безпристрастност, следва да отведе от съдебния състав съдебната заседателка Румяна Апостолова.

Приел е, че това от своя страна води до съмнение и по отношение на целия съдебен състав относно бъдещите му актове, в случай че делото започне отначало, а именно актовете на съдията-докладчик Десислава Порязова. Приел е, че ще бъдат преповтаряни съдебноследствени действия и поставени на обсъждане въпроси при разглеждане на делото отначало и ще е налице отново съмнение за предубедеността на останалите двама членове - съдебен заседател Димитрова и съдия Порязова.

Позовал се е на практика на ВКС,

че щом бъде обективирано по един обоснован начин съмнение за предубедеността на член от състава на съда, то не може да продължи разглеждането на делото - защото се поставя под съмнение обективността на съдебните актове. Затова е отвел от разглеждането на делото целия състав на съда".

Още на 24 януари 2025 г. делото е било преразпределено на друг състав, като за докладчик е определен съдия Спасимир Здравчев, а за съдебни заседатели - Катя Василева и Йорданка Недкова.

На практика то започва отначало с ново разпоредително заседание на 28 февруари 2025 г., като съдебното дирене продължава и в момента.

Така става ясно, че почти цялата първа година от престоя на делото в Пловдив е изгубена, което дава основание на адвокатите на Георги Георгиев - Петко Кънев и Валентин Димитров, да заведат гражданско дело в Стара Загора за забавено правосъдие - по местожителството на подсъдимия. То е по Закона за отговорността на държавата, исковата им молба е от 25 януари м.г. В нея се претендира за неимуществени вреди малко над 13 хил. евро.

По време на делото в Стара Загора става ясно, че

според прокуратурата искът е неоснователен

и недоказан и следва да бъде отхвърлен. Ответникът - Пловдивският районен съд, намира иска за недопустим и го оспорва със свои аргументи. Един от тях е, че още в момента, в който от защитата на ищеца е направено искането за отвод, на съдията-докладчик са станали известни обстоятелствата около съдебния заседател и съдът си е направил отвод. Но преди това съмнения в неговата безпристрастност не е имало.

Съдът в Стара Загора обаче е на друга позиция. Той уважава частично иска във финансовата му част, но и казва: "Без да отрича конституционно закрепеното право на съдебната заседателка Апостолова да се събира мирно с други граждани на събрания и манифестации, както и да изразява и разпространява своето мнение, съдът намира, че тя, следвайки етичните принципи и правила за поведение, още при определянето й като съдебен заседател по делото, е трябвало да уведоми съда за наличието на обстоятелствата, свързани с участието й в т. нар. протести срещу насилието над жени и в защита на пострадалата, както и за това, че е изразявала мнението си по тези въпроси в социалните мрежи, за да може съдът да вземе своевременно решение относно участието й в процеса като съдебен заседател предвид безпристрастността й и вероятната заинтересованост от изхода на делото.

В случая това не е сторено, а основанията за отвод са били разкрити по-късно, когато разглеждането на делото е било в ход и свидетелите и голяма част от експертите са били разпитани.

С оглед на тези съображения съдът намира, че

налице е прекомерна продължителност в първата инстанция,

което не се дължи на сложността на делото, а на поведението на компетентния орган в съдебното производство. Прекрачването на границата на разумността при разглеждането на делото неизбежно води до причиняване на неимуществени вреди на ищеца под формата на стрес, отчаяние, загуба на доверие в институциите, постоянно емоционално напрежение, несигурност и пр.".

Решението на окръжния съд в Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативния в Пловдив. Най-вероятно това ще направи районният съд в града на тепетата. Адвокатът на Георгиев Петко Кънев заяви пред "24 часа", че в хода на съдебното дирене обвиненията срещу неговия клиент се пропукват, а актът на магистратите от Стара Загора за тях е морален, в случая парите са без значение. По думите му

решението е без прецедент,

тъй като за първи път у нас един съд осъжда друг за забавено правосъдие. На въпроса не се ли притеснява, че делото срещу клиента му трябва да продължи, макар и с друг състав, в съда, който Георгиев е осъдил, все още на първа инстанция, той отговори, че и това е въпрос на морал. Адвокатът не изключва при новата ситуация и от Районния съд в Пловдив всички да си направят отводи и да се наложи на ВКС да твърди нов съдебен район за делото "Дебора". С интерес се очаква и позицията на Апелативния съд в Пловдив - дали ще приеме да гледа дело срещу съд от неговия съдебен район, ако то стигне до него, или ще си направи отвод.