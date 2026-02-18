Пред Община Шумен беше посрещната маневрена рота от 29-ти механизиран батальон на Пето бригадно командване от мисия в Косово, изпратена като част от стабилизиращите сили на НАТО през м. август 2025 г.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева приветства успешното завръщане на контингента. „Вярвам, че пред вас е имало дни, изпълнени с предизвикателства и трудности, но дългът да служите на страната e бил водеща мотивация да продължите отговорната си мисия“, посочи тя.

Генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски, също поздрави завърналите се след мисията войници. Преди шест месеца бяхте изпратени от нашата страна в Косово, за да изпълните задача, за която нашите съседи и съюзници поискаха помощ за стабилизиране на едни нестабилизиран район, посочи той. През тези месеци вие бяхте дипломати в униформи. Изпълнихте задачата достойно и с висока дисциплина, отбеляза още Дешков и посочи, че са защитили името на Българската армия и Сухопътните войски.

По време на церемонията на отличени бойци бяха връчени награди и грамоти за участие в мисията от министъра на отбраната, командира на Съвместното командване на силите, командира на Сухопътните войски и командира на Пето бригадно командване.

Сред официалните лица бяха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметове на Община Шумен, офицери, сержанти, общински съветници, представители на институции и организации.