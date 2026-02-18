Силният вятър събори улична лампа в "Тракия", екипи са на място

Паднали са и две дървета в района на кметството

Улична лампа е паднала в пловдивския квартал "Тракия" заради силния вятър. Това съобщи за "24 часа" кметът на района Георги Гатев.

Инцидентът е станал около 17, 30 часа днес, а по думите му по-рано днес е получен сигнал, че стълбът е наклонен.

Незабавно е изпратен екип на място, а от "Гражданска защита" са предприели действия по спиране на електрозахранването в района. Екипи на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" също са на място.

Няма пострадали или нанесени материални щети.

"За съжаление това беше очаквано. Имахме изготвен доклад, че част от стълбовете трябва да бъдат подменени, но поради недостиг на финансови средства това не се случи. Описали сме кои съоръжения се нуждаят от подмяна", допълни кметът Гатев. И обясни, че заради силния вятър в Пловдив днес са паднали и две дървета пред кметството, както и едно в района на блок 13. Екипите са реагирали незабавно и са взели мерки за разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.