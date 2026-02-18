ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц подкрепи предложенията за ограничаване на соц...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22315157 www.24chasa.bg

Силният вятър събори улична лампа в "Тракия", екипи са на място

24 часа Пловдив онлайн

3676
Падналият стълб в район "Тракия" Снимка: Никола Михайлов

Паднали са и две дървета в района на кметството 

Улична лампа е паднала в пловдивския квартал "Тракия" заради силния вятър. Това съобщи за "24 часа" кметът на района Георги Гатев. 

Инцидентът е станал около 17, 30 часа днес, а по думите му по-рано днес е получен сигнал, че стълбът е наклонен. 

Незабавно е изпратен екип на място, а от "Гражданска защита" са предприели действия по спиране на електрозахранването в района. Екипи на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" също са на място.

Няма пострадали или нанесени материални щети.

"За съжаление това беше очаквано. Имахме изготвен доклад, че част от стълбовете трябва да бъдат подменени, но поради недостиг на финансови средства това не се случи. Описали сме кои съоръжения се нуждаят от подмяна", допълни кметът Гатев. И обясни, че заради силния вятър в Пловдив днес са паднали и две дървета пред кметството, както и едно в района на блок 13. Екипите са реагирали незабавно и са взели мерки за разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

Падналият стълб в район "Тракия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)