Кметицата на Габрово се оттегля като шефка на футболния "Янтра"

Таня Христова се оттегля от поста председател на управителния съвет на Обединен футболен клуб „Янтра – 2019", това обяви тя в официалната си фейсбук страница.

В мотивите си кметът на Габрово Таня Христова посочва, че през 2019 г. е поела отговорността в процеса на обединение, като гарант за последователност и стабилност.

„През последните две години обаче футболният клуб все по-често се използва за атаки и конфронтация, а моето присъствие в Управителния съвет – като повод за политически внушения. Това пролича ясно и на последните две заседания на Общинския съвет, когато опозицията за пореден път употреби темата за спекулации и отказа подкрепа за спортните клубове в Габрово. Няма да позволя футболният клуб и спортът в Габрово да бъдат превръщани в инструмент за противопоставяне, вместо да бъдат кауза, която ни обединява", се казва в позицията на Таня Христова.

В позицията се посочва още, че Христова ще остане вярна на безкористната и последователна подкрепа за развитието на спорта в Габрово и че е убедена, че спортът ни обединява и ни превръща в силна общност.

Справка на сайта на ОФК „Янтра-2019" сочи, че управителният съвет към момента е съставен от Таня Христова – председател и членове на Управителния съвет Веселин Антонов, Владимир Ангелов, Патрик Кайзер и Евгени Стоев. Спортен директор според сайта на отбора е Борислав Стойчев, а администратор – Тодор Стефанов.