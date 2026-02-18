ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц подкрепи предложенията за ограничаване на соц...

Кметицата на Габрово се оттегля като шефка на футболния "Янтра"

ТАНЯ ХРИСТОВА, КМЕТ НА ГАБРОВО

Таня Христова се оттегля от поста председател на управителния съвет на Обединен футболен клуб „Янтра – 2019", това обяви тя в официалната си фейсбук страница.

В мотивите си кметът на Габрово Таня Христова посочва, че през 2019 г. е поела отговорността в процеса на обединение, като гарант за последователност и стабилност.

„През последните две години обаче футболният клуб все по-често се използва за атаки и конфронтация, а моето присъствие в Управителния съвет – като повод за политически внушения. Това пролича ясно и на последните две заседания на Общинския съвет, когато опозицията за пореден път употреби темата за спекулации и отказа подкрепа за спортните клубове в Габрово. Няма да позволя футболният клуб и спортът в Габрово да бъдат превръщани в инструмент за противопоставяне, вместо да бъдат кауза, която ни обединява", се казва в позицията на Таня Христова.

В позицията се посочва още, че Христова ще остане вярна на безкористната и последователна подкрепа за развитието на спорта в Габрово и че е убедена, че спортът ни обединява и ни превръща в силна общност.

Справка на сайта на ОФК „Янтра-2019" сочи, че управителният съвет към момента е съставен от Таня Христова – председател и членове на Управителния съвет Веселин Антонов, Владимир Ангелов, Патрик Кайзер и Евгени Стоев. Спортен директор според сайта на отбора е Борислав Стойчев, а администратор – Тодор Стефанов.

