Всички населени места в община Шумен са с възстановено електрозахранване

Всички населени места в община Шумен, в които имаше аварии по електропреносната мрежа, към момента са с възстановено електрозахранване. Водоснабдяването вече е възстановено в Индустриалната зона и в ниските части на града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитиран от БТА.

Очаква се водата да достигне до кварталите „Добруджа" и „Тракия" около 19:30 часа. Към 21:00 часа се предвижда водоподаването да бъде възстановено и в централната градска част, а най-късно – около 23:00 часа – във високите части на града и в кв. „Еверест". Това стана ясно по време на заседание на Оперативната група към Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в сградата на Община Шумен.

Ориентировъчните часове са предоставени от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД след отстраняването на втората авария, уточниха от пресцентъра.

Организирана е обработка на основните пътни артерии със сол през нощта като превантивна мярка срещу заледяване при евентуално понижение на температурите, така че улиците да бъдат проходими за сутрешния трафик. Пешеходните зони са обработени с калциев хлорид, който има 24-часово действие. Обработката ще продължи и утре. По време на заседанието беше съобщено, че за последното денонощие в Шумен са паднали 23 литра на кв. м валежи. След днешния снеговалеж се очаква и интензивно снеготопене.

Осигурена е доставката на хранителни продукти за услугата „Топъл обяд" за 19 февруари, така че храната да достигне до всички потребители, включително в малките населени места. На 20 февруари доставката ще бъде двойна, за да се компенсират хората, до които днес услугата не е достигнала.

Днес са извършени доставки на вода до социални, здравни и образователни институции съгласно постъпилите заявки, включително допълнителни количества за Дома за стари хора, МБАЛ – Шумен и Комплексния онкологичен център – Шумен. Оказано е съдействие на ВиК – Шумен за разчистване на снега в базата, от която излиза цистерната за водоснабдяване на обектите в града. Организирана е работата на всички екипи по зимно поддържане и комунални дейности.

19 февруари ще бъде учебен ден за всички образователни институции в общината, включително за детските градини в малките населени места, в които днес занятия не се провеждаха заради спиране на електрозахранването и усложнената метеорологична обстановка, допълниха от общината.

Над 30 машини работиха на терен днес по почистване на пътищата в община Шумен. Пет населени места от общината бяха с прекъснато електрозахранване. Машините на общинското предприятие БКС и на „Автомагистрали – Черно море" АД почистваха основните пътни артерии, главни улици и по-малките улички по високите части на Шумен. Социалният патронаж и обществената трапезария работят в нормален режим, временно се преустановява доставката на „Топъл обяд" по селата, обявиха от пресцентъра на Община Шумен по-рано днес.