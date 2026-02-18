Нова мярка - подписка, за рецидивиста, обвиняем за блудствени действия в Монтанско

Районният съд в Монтана отмени най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" и взе най-леката мярка „подписка" за 31-годишния Н. Д. Л., обвиняем за извършени блудствени действия чрез употреба на сила и на заплашване. Делото е образувано по молба на защитата на обвиняемия Н. Д. Л.

С определение на Районен съд – Монтана от 5 ноември 2025 година спрямо Н. Д. Л. е взета мярка за неотклонение „домашен арест", която, след протест на Районна прокуратура, е изменена в „задържане под стража" от Окръжен съд – Монтана на 13 ноември 2025 г.

На Н. Д. Л. е повдигнато обвинение за това, че на 2 ноември 2025 г., около 15:20 ч., в частен дом в с. Громшин, община Бойчиновци, извършил действие с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 51-годишна жена, като употребил сила и я заплашил. Н. Д. Л. е осъждан за тежки умишлени престъпления от общ характер, включително и за грабеж.

Производството е по реда на чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и следва да установи дали е настъпила промяна в обстоятелствата, при условията на които спрямо обвиняемото лице е взета мярка за неотклонение „задържане под стража", считано от влизане в сила на последния акт на съда.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът обяви, че искането е основателна и следва да бъде уважено. Съдебният състав намира, че към настоящия момент, предвид допълнително събраните доказателства по образуваното досъдебно производство, обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен, е разколебано, отпаднала е и опасността да извърши друго престъпление.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.