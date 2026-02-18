Година и 3 месеца условно за 18-годишен, извършил грабеж във Вършец

Районният съд в Берковица одобри постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Берковица, и защитата на 18-годишния С. Л. Н., подсъдим за грабеж чрез употреба на сила, с което му е наложено наказание 1 година и 3 месеца „лишаване от свобода" условно.

Според документите по делото на 2 януари 2026 година, около 09:00 ч., в частен дом във Вършец, С. Л. Н. отнел мобилен телефон на стойност 132,42 евро, като нанесъл удар с дървена летва по главата на Н. С. П. Спрямо С. Л. Н. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража" от 5 януари 2026 г.

Пред съда С. Л. Н. – с начално образование, работи без договор, неосъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото споразумение и поиска същото да бъде одобрено от съда. Поради това делото беше гледано по реда на глава 29 от Наказателно-процесуалния кодекс – споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

След като се запозна със събраните по досъдебното производство доказателства състав на Районен съд – Берковица одобри споразумението между Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Берковица, и защитата на подсъдимия С. Л. Н., по силата на което се признава за виновен и му налага наказание от 1 година и 3 месеца „лишаване от свобода" като отлага изтърпяването му за срок от 3 години. Съдът приспадна времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража и с мярка за неотклонение „задържане под стража". Съдът отмени мярката за неотклонение „задържане под стража" взета по отношение на С. Л. Н. и го освобождава от съдебната зала.

Причинените от деянието имуществени вреди на пострадалото лице са възстановени. Подсъдимият С. Л. Н. трябва да заплати направените в досъдебното производство разноски за експертизи от 325,65 евро.

Определението на Районен съд – Берковица е окончателно и не подлежи на жалба или протест.