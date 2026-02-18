Прекратиха за днес издирването на изчезналия рибарски кораб край Маслен нос

Операцията по търсенето и спасяването на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството допълват, че издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност" към ИА „Морска администрация", съобщи БТА.

Днес в 11:10 часа от Брегови център - Варна в Морския спасително-координационен център е постъпил сигнал за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му има трима души. По-късно в издирването се включиха и военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и фрегатата „Дръзки". В операцията се е включил и катер на „Гранична полиция", който е извършил обследване на района, но поради лошото време в 13:45 ч. се е върнал в базата в Созопол.