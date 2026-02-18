За Гюров – 21 “с приличие”, за Радев – партиен кабинет, а според Йотова – няма да имат спокойствие и 100 минути (Обзор)

Болезната тема "Петрохан" сред първите задачи: пълно разследване, без политизиране

Нишки водят към ПП-ДБ и свързани с дясната коалиция НПО-та, както и към алианса на Доган

Има обаче и членове на служебното правителство, които от години познават като експерти секторите, които новият премиер им поверява като титуляри

Нещо ново, нещо старо и нещо назаем - това е формулата и за 106-ото правителство на България. То е 12-о служебно в новата демократична история и седмо такова само за последните 5 години.

Имена с "експертиза и приличие" - такива обеща да предложи Андрей Гюров, когато получи мандата. Президентът Илияна Йотова прие състава от 21 министри и така изборите ще са на 19 април.

Тя обаче предупреди Гюров: Няма да имате толеранс от 100 дни, струва ми се, че няма да имате и 100 минути.

Въпреки че служебният премиер се бе зарекъл избраните да нямат "политически позиции", нишки обвързват повечето от тях с партийни формации, най-вече с дясната общност ПП-ДБ и и с неправителствен сектор, партниращ си с тях. Нишка води към алианса на Ахмед Доган.

"Партиен кабинет!", реагира пръв новият политик Румен Радев.

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултат го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите, написа Радев. Бившият президент не е съвсем прав обаче, защото част от имената в служебното правителство са бивши участници в съставяни от него служебни кабинети. Други - титуляри в редовни.

9-има са били министри, заместници или номинации на ПП-ДБ, петима - в служебните правителства на Радев,

а трима - при ГЕРБ. Част са били в по няколко управления.

Делян Добрев, около когото тези дни избухнаха вълнения, че щял да напуска ГЕРБ, бе далеч по-рязък от Радев в коментара си:

Имаме си лама Гюров,

да ни е честито правителството "Секта Петрохан". И дори обвини министри, че защитавали педофилията.

"Не виждам ярки политически фигури, а опит всеки министър да разбира от работата, за която е назначен, както и да има опит", настоя акад. Николай Денков. От ПП-ДБ единствени похвалиха състава.

ИТН и ДПС също нарекоха кабинета "Петрохан", а ГЕРБ обявиха, че отговорността за него ще е лично на президента. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов го определи като "пълен потрес" и загрявка за редовно управление.

До последно имената, включително за ключовия пост в МВР, са се сменяли, преди в 12 ч в сряда да има финален списък. С един министър повече от кабинета "Желязков" ще е този на Гюров и с 3-ма вицепремиери - по еврофондовете Мария Недина, за честни избори Стоил Цицелков и правосъдния министър Андрей Янкулов. (Виж долу)

Още преди да чуе списъка, Илияна Йотова акцентира колко е важен вътрешният министър, понеже негова е отговорността да следи за честността на вота. Поръча на Гюров да не се заглушават предизборните кампании, защото за хората е важно да чуят политическите ангажименти. А после с любезен тон обясни, че пред него и екипа му има и много отговорни задачи, освен да организирт вота. Сред първите е "честно, почтено, професионално във взаимодействие с останалите институции и

без политически пристрастия да се работи по случая "Петрохан"

Гюров увери: С президента сме на една страница за разплитането на случая "Петрохан". Вярваме, че трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата.

Йотова продължи с дълъг списък задачи: да се справи с рисковете пред енергийната система, доставката и цените на горива и ток; цените на стоките; гарантиране на доходите и мерки за уязвимите; да направи нужното България да получи оставащите средства по плана за възстановяване; да има твърди национални позиции пред европейските партньори, гласът на страната ни да звучи високо.

В четвъртък кабинетът "Гюров" ще положи клетва в парламента, следва предаването на властта по министерства.

Румяна Бъчварова - не вице, но началник на премиерския кабинет, като беше при Борисов Румяна Бъчварова Снимка: Архив "24 часа"

Румяна Бъчварова ще поеме кабинета на премиера на служебното правителство на Андрей Гюров. Точно същата длъжност - началник на кабинета на министър-председателя, тя изпълняваше при Бойко Борисов през 2009 г., когато той за първи път стана премиер.

В следващото му правителство тя вече бе вицепремиер по коалиционна политика и държавна администрация, а от 2015 г. - и министър на вътрешните работи.

След излизането ѝ от изпълнителната власт бе посланик на България в Израел.

Името ѝ бе сред първите, за които неофициално се разбра, че ще има роля в новия служебен кабинет. А сред обсъжданите варианти първоначално е бил да поеме вицепремиерски пост. Сега социологът по образование, натрупал опит като политик и висш администратор, ще реди дневния ред на министър-председателя. А вероятно и ще бъде негов доверен съветник.

Първото вице с ресор честен вот е от обществения съвет към ЦИК, наблюдава избори и в чужбина Стоил Цицелков

С дълъг опит като наблюдател и анализатор на изборния процес у нас и в чужбина е Стоил Цицелков. Той е първият в историята ни вицепремиер с единствен конкретен ресор - честен вот. На 14 януари бе сред говорителите на протеста, организиран от ПП-ДБ срещу изборните промени и опита да се въведат сканиращи машини.

"За да бъдат честни тези избори и за да осигурим спокойствие, е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите. Цицелков е дълго време в гражданския съвет на ЦИК, ще осигури точно тази връзка", обоснова Гюров решението си пред президента. Конкретната задача пред вицето е да координира всички действия както на МВР, така и на гражданското общество, което ще участва в изборния процес.

Цялата му кариера е минала като анализатор и културен антрополог. Той е сред учредителите на Обществения съвет към ЦИК, негов председател от септември 2021 г. до 18 октомври 2022 г. И в момента е член на съвета - през Европейска асоциация за защита на човешките права. Вицепрезидент е на българския ѝ филиал, два пъти избиран в борда на организацията майка. Част е от Обединението за честни избори (ОЧИ), което определя като платформа за борба срещу изборните измами, купуването на гласове и контролирания вот.

Участва и в редица инициативи за засилване на гражданското участие и укрепването на демократичните механизми. Защитава тези за устойчивост и прозрачност на изборния процес и по-добро обучение и мотивация на секционните комисии. Оборваше и идеята на ИТН избирателните списъци да се правят от НСИ вместо от ГРАО.

Най-младата в кабинета Мария Недина с важен ресор - парите от ЕС, беше в екипа на Пеканов Мария Недина

Най-младият член на кабинета е и негов вицепремиер - Мария Недина още не е навършила 35 години. Младата дама ще поеме от зам.-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев един от най-отговорните ресори - европейските средства.

За разлика от нея обаче Дончев отговаряше и за министерството на иновациите и растежа, сега служебният министър-председател го е отредил на отделен министър, също млада дама - Ирена Младенова.

Недина беше съветничка на Атанас Пеканов по времето, в което той бе вицепремиер в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев. И когато България успя да предоговори парите си по плана за възстановяване.

След това премина в министерството на околната среда - бе началник на кабинетите на Юлиян Попов и Петър Димитров, които също бяха част от служебни правителства. Има професионален опит и в министерствата на иновациите и растежа, на енергетиката и в МС по въпросите на европейските фондове.

Завършила е международна бизнес администрация, работила е като финансов и бизнес анализатор в различни международни компании. Възпитаничка е на Софийската математическа гимназия, а висшето си образование завършва в Rotterdam School of Management.

Професионалният ѝ профил включва и международен опит в сферата на анализа на данни и изкуствения интелект. Повече от три години е работила в централата на Twitter в Дъблин, където ръководи направлението Data Science & AI към отдела за финанси и инвестиции.

Дъщеря е на председателя на Дружеството на психолозите в България доц. Стою Недин.

Задачата за правосъдния Андрей Янкулов: да поиска освобождаването на Сарафов Андрей Янкулов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Юристът Андрей Янкулов е част от неправителствената организация Антикорупционен фонд (АКФ), която разказа за "Осемте джуджета" и за мрежата на убития Мартин Божанов-Нотариуса - двата най-големи скандала в съдебната система.

Освен правосъден министър, той става и вицепремиер. Както и ед инственият, получил конкретна задача от Андрей Гюров още дори преди да е положил клетва - премиерът очаква от него да поиска освобождаването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който е с просрочени правомощия. Като министър той ще председателства Пленума на ВСС и може да постави на вниманието на Прокурорската колегия отстраняването на Сарафов. Крайното решение обаче е в ръцете на кадровиците.

Именно заради Янкулов обаче ГЕРБ, ДПС и ИТН кръстиха служебния кабинет "Петрохан", понеже във вторник името на АКФ се появи в проверката на МВР по случая. Оказа се, че през 2024 г. фондът е поискал по Закона за достъп до обществената информация справка от вътрешния министър дали има проверки срещу организацията на Ивайло Калушев. От АКФ тогава определят проверките като институционален тормоз над международна организация.

Не познавам хората от сдружението, никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление за достъп до обществена информация, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ, поясни Янкулов в сряда.

Юристът има опит в изпълнителната власт: беше заместник на Йордан Бакалов като вътрешен министър, а след това е зам.-министър в правосъдието на Христо Иванов, остава малко и при Екатерина Захариева (до февруари 2016 г.). Беше предложен за МВР в кабинета "Денков", но отказа поста, защото очаквал експертен състав, а видял твърде политически.

Янкулов е на 46 години, роден е в София. Завършил е право в СУ. Работил е като юрисконсулт, а през 2007 г. постъпва в Софийската районна прокуратура. От 2020 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Четвърт век, след като при нея паднаха визите, Надежда Нейнски се връща във Външно Надежда Нейнски Снимка: Архив "24 часа"

Четвърт век след като първа премина без виза българо-гръцката граница, Надежда Нейнски отново е министър на външните работи. На 2.12. 2000 г. Надежда, тогава с фамилия Михайлова, плака от щастие, че е постигната мечтата на българите да пътуват в Европа свободно.

Докато тя е министър на външните работи (от 21 май 1997 до 24 юли 2001 г.) в правителството на Иван Костов, е подадена и официалната молба на България за членство в НАТО и започват преговорите за присъединяване към ЕС. Има няколко мандата като депутат и един като евродепутат. От 2015 до 2021 г. е посланик на страната ни в Турция (по времето на Бойко Борисов като премиер).

Тя е сред активните фигури в СДС през 90-те години, сочена е за красивото му лице. От 2002 до 2005 г. бе и председател на партията.

За МВР предпочетен Емил Дечев - съдията, оттеглил се по дело срещу Кирил Петков

Емил Дечев Снимка: Архив

Над 30 г. практика като юрист има новият вътрешен министър Емил Дечев. В момента е съдия в наказателното отделение на СГС, работил е и като следовател и районен съдия.

За последно името му нашумя, когато даде отвод по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинението, че са заплашвали бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. Оттегли се по настояване на прокуратурата, защото е бил зам.-министър на правосъдието в кабинета “Петков”.

Бил е заместник на 4-ма разноцветни министри - Янаки Стоилов, Надежда Йорданова, Крум Зарков и Атанас Славов. Дечев е от критиците на прокуратурата в този ѝ вид. През 2017 г. беше кандидат за член на ВСС. До последно се обсъждало и името на бившия шеф на полицията в Бургас Калоян Калоянов.

Хумболтовият възпитаник доц. Михаил Околийски, завеждал офиса на СЗО, ще отговаря за здравето Михаил Околийски Снимка: Архив

Доц. Михаил Околийски е специалист по психотерапия и сексология, част от екипа на Националния център за обществено здраве и анализи, катедра “Психично здраве”.

Фокусиран е в областта на профилактиката и подобряването на политиките за психично здраве, разработване на проекти, епидемиологични изследвания.

Завършил е в Хумболтовия университет в Берлин, където е защитил и докторска дисертация. Завеждал е офиса на Световната здравна организация в България от 2014 до 2023 г., после стана зам. здравен министър в екипа на проф. Христо Хинков в правителството на Николай Денков и член на ръководството на НЗОК.

Член е на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве.

Преподава “Сексология и репродуктивно здраве” в ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Е-управлението - при експерт по киберсигурност Георги Шарков Снимка: Архив

Експерт по киберсигурност е д-р Георги Шарков, който ще е министър на електронното управление. Досега той бе директор на Европейски софтуерен институт (ESI) и ръководител лаборатория “Киберсигурност” към “София Тех Парк”.

Доцент е към Института по информационно-комуникационни технологии към БАН, доктор по експертни системи по изкуствен интерект. Бил е съветник на министъра на отбраната в периода 2014-2021 г. и национален координатор по киберсигурност. Член е на Консултативния съвет на БАСКОМ. Бил е координатор на националната стратегия “Киберустойчива България 2020”.

За 2-и път египтологът Сергей Игнатов в МОН Сергей Игнатов Снимка: Архив

Основателят на египтологията у нас за втори път ще оглави образователното министерство. Проф. Сергей Игнатов бе на поста и в първия кабинет “Борисов”. Тогава бе въведена рейтинговата система на висшите училища.

Два мандата бе ректор на НБУ, а от 2018 до 2023 г. - на Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс. “Целта на средното образование е, когато завършиш, да има едно завършено човешко същество. Няма значение, че след време много формули, теореми, аксиоми, дати от историята може да си ги забравил”, обобщи наскоро проф. Игнатов в интервю за “24 часа”.

Хасан Адемов - лекарят, който знае всеки проблем в социалната политика Хасан Адемов Снимка: Архив "24 часа"

Анестезиологът д-р Хасан Адемов за втори път ще влезе в ролята на социален министър. Той е един от най-добрите експерти по социални теми и знае наизуст всеки закон в тази сфера. Бил е депутат в 11 парламента.

За първи път влезе в социалното министерство през 2013 г. в правителството на Пламен Орешарски. По политически причини му се наложи да спре вдигането на изискуемите възраст и стаж за придобиване право на пенсия. При него минималната заплата стана 340 лв., а минималната пенсия - 155 лв. Размрази размера на пенсиите и те бяха индексирани с 3% по швейцарското правило. Въведе право на пенсия по-рано, но с намален размер. С 4 месеца се намали срокът, върху който ще се изчисляват майчинските.

Преди да влезе в политиката, работи като лекар. Кариерата му започва в село Йонково, след което отива в Исперих и среща съпругата си - медицинската сестра Бехтидже.

Трайчо Трайков отново в енергетиката 15 г. по-късно и след успешно кметуване Трайчо Трайков Снимка: Архив "24 часа"

Трайчо Трайков, който оглавяваше мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов от 2009 до 2012 г., се завръща в изпълнителната власт като служебен министър на енергетиката.

За политиката през 2009-а го открива Симеон Дянков, с когото са състуденти, и го кани да се присъедини към ГЕРБ. След напускането на кабинета “Борисов 1” се включва в гражданския съвет на Реформаторския блок. А през 2016 г. беше кандидат за президент на формацията.

В момента икономистът е втори мандат кмет на столичния район “Средец”, преди това беше общински съветник. Един от най-активните и разпознаваеми кметове в София. Бе сред основните радетели за демонтиране на Паметника на Съветската армия. Заради влизането му в служебния кабинет в “Средец” ще има частични местни избори - вероятно през юни.

Завършил е Английската гимназия в София, а през 1994 г. - “Международни икономически отношения” в УНСС. Три пъти печели стипендия на фондация “Отворено общество”.

Професионално започва да се развива в консултантския и енергийния сектор. Работи в международната компания Roland Berger, а впоследствие заема мениджърски позиции в EVN Bulgaria. Заради работата си в австрийската компания беше разследван за продажбата на 33% държавен дял в електроразпределителното дружество.

Найден Тодоров ще дирижира културата за четвърти път Найден Тодоров Снимка: Архив "24 часа"

За четвърти път ще бъде служебен министър на културата маестро Найден Тодоров. Вече е бил такъв във второто правителство на Гълъб Донев през 2023 г., а след това и в двата кабинета на Димитър Главчев.

Тодоров е един от най-уважаваните български диригенти с активна международна кариера и широк репертоар - от симфоничната музика до оперни продукции и съвременни стилове.

От 2017 г. е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа. Работи с някои от най-изявените певци и инструменталисти, а примата на българската естрада Лили Иванова първа приветства връщането му като министър на културата.

35-годишният отличник с американски дипломи Клисурски ще затяга финансите Георги Клисурски Снимка: Архив "24 часа"

Георги Клисурски може да се окаже най-младият “началник” на държавните финанси след 1990 г. 35-годишният финансист обаче има забележителна експертиза. Завършва Американския колеж в София през 2010 г. с най-висок успех, а през 2014 г. - икономика в Дартмутския колеж в САЩ. После още 2 университета от Бръшляновата лига - бизнес администрация в “Уортън” и държавно управление в “Харвард”. Именно в “Харвард” приема присърце мотото “Попитайте какво вие може да направите за родината си” (Ask what you can do) и през 2021-а се връща в България. Бе зам.-министър на финансите в кабинета “Денков” и съветник на Асен Василев като вице по еврофондовете и финансов министър в кабинета “Петков”. От август 2022 г. до март 2023 г. бе шеф на държавната фирма “Хели Мед” за хеликоптерите линейки.

Напусна “Промяната” на 26 юли 2025 г. след корупционните скандали в София, а през септември влезе в екипа на Васил Терзиев като зам.-кмет по финансите. “Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс, познавам и способността му да отстоява решения - Жоро ще бъде достойно попълнение като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров”, заяви столичният кмет.

Ангелина Бонева е на “ти” със санирането Ангелина Бонева Снимка: Велислав Николов

Новият регионален министър Ангелина Бонева е с опит, натрупан в 3 министерства - на икономиката, на финансите и регионалното, където е работила по европрограми и проекти. Завършила европейски науки в университета в Грац, Австрия, има и бакалавърска степен от Оксфорд. Като зам.-министър в МРРБ във втория служебен кабинет на Гълъб Донев отговаряше за програмите за саниране. Преди това оглавяваше дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, когато стартираха сегашните проекти за саниране на сгради по ПВУ.

Атанас Запрянов единствен остава от досегашните, за 4-и път оглавява МО Атанас Запрянов Снимка: Архив "24 часа"

Атанас Запрянов единствен от кабинета “Желязков” остава в този на Андрей Гюров. Бе военен министър и в двете служебни правителства на Димитър Главчев.

При него бяха сключени важни договори за модернизацията на армията. България бе одобрена и за финансиране от над 3,2 млрд. евро по европейския механизъм за инвестиции в отбраната SAFE. През 2025 г. пристигнаха първите 8 самолета F-16 за българските ВВС. А в началото на януари Запрянов отчете свиване на недокомплекта в армията до 4,3% и успешно приключени конкурси за нови военнослужещи.

Той е заемал редица длъжности в армията, бил е началник на Военната академия, зам.-шеф на генщаба по ресурсите. Бил е представител на България във военните комитети на НАТО и на ЕС.

През април 2010 г. преминава в резерва. Съветвал е предшествениците си в МО Аню Ангелов и Николай Ненчев. Зам.-министър е в кабинетите “Борисов” 2 и 3, както и в “Денков”.

Семейна нишка в икономиката - 12 г. след съпруга си и Ирина Щонова ще е министър Ирина Щонова Снимка: Архив "24 часа"

Ирина Щонова за трети път влиза в министерството на икономиката, но този път като титуляр на поста. Преди това бе заместник във втория служебен кабинет на Гълъб Донев и в този на Николай Денков.

На този пост преди 12 г. пък беше и съпругът ѝ Васил Щонов в служебния кабинет “Близнашки”.

Като зам.-министър Щонова участваше активно в инвестиционни проекти, HR форуми и инициативи за развитие на технологичния сектор.

Тя е сред хората, които откриват големи инвестиционни линии у нас и подкрепят развитието на младите специалисти чрез събития и форуми.

Магистър по бизнес администрация от университета “Станфорд” в Пало Алто, САЩ, и доктор по икономика от СУ “Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Рали шампионът и пътен експерт Димитър Илиев отново пое спорта Димитър Илиев Снимка: Архив "24 часа"

8-кратният рали шампион Димитър Илиев отново ще е спортен министър. Той заемаше поста и в педовния кабинет на Николай Денков. След като се отказва от състезателната си дейност, той става преподавател по автомобилен и мотоциклетен спорт в НСА. Той е сред най-големите експерти по пътна безопасност, основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 души. Син на известния автомобилист Владимир Илиев.

Изненадата - Корман Исмаилов в транспорта Корман Исмаилов Снимка: Архив

Корман Исмаилов е изненадата в служебния кабинет като министър на транспорта и съобщенията. Беше едно от знаковите лица в ДПС, лидер на младежката организация и депутат до 2011 г., когато е изключен от ДПС заради подкрепата си за Касим Дал - един от първите, тръгнали си от Доган. После двамата направиха своя партия - НПСД, а днес бившият депутат критикува и Доган, и Делян Пеевски.

С Касим Дал заедно правят Народна партия “Свобода и достойнство”, която става част от Реформаторския блок (заедно със СДС, ДСБ, ДБГ и БЗНС). Става депутат в 43-ото НС. После НПСД участва в различни коалиционни формати.

Раден е на 13 септември 1972 г. в София. Завършил е икономика и стопанско управление в университета в Коня, Турция. Има опит в банковия сектор и частния бизнес.

Юлиян Попов, зарибил Перловската река, се връща в екоминистерството Юлиян Попов Снимка: Архив

В Перловската река в София доказано вече плуват мрени и щипок, което може да се приеме за финал на иначе приетото и коментирано с усмивка обещание на Юлиян Попов от времето му като екоминистър в правителството на Николай Денков през 2023 г.

Сега Попов отново влиза в министерството, избран от служебното правителство на Андрей Гюров.

Преди 10 г. той заемаше същия пост и в служебния кабинет на Марин Райков.

Попов е завършил българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи по проекти, свързани с институционално развитие, политики на околната среда, климата и образованието. Автор е на книги и на голям брой публикации. Пише по широк кръг от актуални теми, негови коментари публикува и “24 часа”.

Попов е един от основателите на Нов български университет. Когато преди 10 г. стана министър, се отказа от британското си гражданство. В неговия род има две известни фигури от българската история - Никола Габровски и Георги Рафаилович.

Съпругата му Таня е правнучка на първия български министър-председател след Освобождението - Тодор Бурмов. Имат двама синове.

В земеделието - отцепникът от ПП Иван Христанов, махна частната лаборатория на Капитан Андреево Иван Христанов Снимка: Архив

Иван Христанов за втори път влиза в земеделското министерство, но вече като титуляр. Първия път беше зам.-министър в кабинета “Петков”. Като такъв заедно с тогавашния шеф на БАБХ проф. Христо Даскалов работи по разкриването на схемите на граничния пункт с Турция Капитан Андреево и води битката за премахването на частната лаборатория за фитосанитарен контрол там.

Той беше едно от първите знакови лица, които напуснаха “Продължаваме промяната”, направи си своя партия - “Единение”.

Завършил е аграрна икономика и счетоводство и контрол. Бил е предприемач, партньор в инвестиционен фонд и основател на компания за потребителско финансиране. Роден е на 24 декември 1973 г. в София.

След 3 пъти зам.-министър в служебни кабинети Ирена Младенова вече титуляр Ирена Младенова Снимка: Архив

Икономистът Ирена Младенова е номинацията на Андрей Гюров за министър на иновациите. Преди това е била три пъти служебен зам.-министър в правителствата на Марин Райков, Георги Близнашки и при първия кабинет на Стафан Янев. А преди да влезе в екипите им, е била част от административния екип на президента Росен Плевнелиев.

В момента Младенова е главен асистент в катедра “Стопанско управление” към Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество, маркетинг.

Има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 г. във водещи международни консултантски компании.

В туризма доволни: Ирена Георгиева вече е министър, а не зам. Ирена Георгиева Снимка: Архив

Туристическият бранш си отдъхна, че служебен министър е Ирена Георгиева. Как точно Андрей Гюров стигна до жената, която бе заместник на 8 министри, не е публично известно. Но очевидно е получил съвет от хора, които познават сектора.

А отличничката в него е точно Ирена Георгиева, която преди 11 години - месеци, след като туризмът става отделно министерство, поема за първи път поста зам.-министър. И в живота тя е отличник - дипломата ѝ като социолог, завършил “Св. Климент Охридски”, е 5,97!

25-годишният и трудов стаж винаги е бил свързан с бранша. Преди да влезе в държавното управление е служител и собственик на туристическа агенция, сред основателите е на Асоциацията на българските туроператори и агенции.

Георгиева е работила като заместник с всички министри на туризма – общо 8 от различни партии, без някой и да помисля да я сменя, тъй като е всепризнат експерт и върши работа.

Георгиева е и признат международен специалист в туризма. От 2009 г. до встъпването в длъжност като заместник-министър, е член на Борда на директорите и президент за 2 години на Европейската асоциация на турорераторите и туристическите агенциии.