Силно хипнотично лекарство в кръвта на Калушев, 39 сектанти в САЩ се самоубиват с него през 1997 г. (Обзор, видео)

Показаха кадри как рейнджърите посрещат ламата като Бог в хижата, никой освен тях не е бил там в дните около пожара

Ивайло Калушев е употребявал силното успокоително вещество фенобарбитал, обявиха разследващите в сряда. Един от страничните ефекти на лекарството е склонност към самоубийство, показа проверка на “24 часа”.

МВР и прокуратурата показаха и много кадри от камери около хижата, от които става ясно, че никой освен тях не е бил в оградената част. Други кадри са документирали уважението, което Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов показват при пристигането на Ивайло Калушев - безспорният лидер на тяхната общност. Заснети са молитви, кадри от сбогуването им, пожарът в хижата и дори действията на разследващите, които идват на 2 февруари.

Лекарството фенобарбитал е открито през 1912 г. Ползва се при епилепсия и гърчове, но и като успокояващо хипнотично средство. В България сепродава само с рецепта.

През 1997 г. 39-има членове на сектата “Портите на рая” се самоубиват в САЩ, като изпиват коктейл от фенобарбитал и водка, а след това слагат пликове на главите си. Същото вещество е ползвано в нацистка Германия при евтаназия на деца и хора с увреждания.

Не е ясно кога точно Калушев е приел веществото, нито как се е сдобил с него. Нито един от другите петима мъртви не е имал следи от дрога, опиати и алкохол в кръвта.

По време на разследването било изяснено, че Калушев е убил Николай Златков и Александър Макулев, преди да се самоубие в кемпера си, паркиран в труднодостъпна местност под връх Околчица. По неговите ръце са открити следи от барут. Такива има и по ръцете на Златков. Възможно е обаче от облака, който се получава при изстрел, те да са попаднали по тялото на 23-годишния младеж. Всеки от тримата мъже в хижа “Петрохан” се е самоубил, сочат данните на разследващите. Те разказаха и как точно е станало това.

Дечо Василев и Пламен Статев са сложили край на живота си с изстрели в слепоочието - куршумите влезли от дясната страна и излезли от лявата. Мъжете са били прави, когато са се застреляли. По ръцете им има следи от барутни частици. Ивайло Иванов също бил прав. Той обаче избрал да сложи край на живота си с изстрел под брадичката. Куршумът попаднал в челюстта на мъжа и се раздробил от костите.

Иванов останал жив и в съзнание. Дори погълнал кръв, която била открита в стомаха му. Затова той се прострелял втори път - в слепоочието. По ръцете му няма следи от барут, тъй като били окървавени - наранил се от лошия захват на оръжието. Такива частици обаче са открити по ръкавите му, обясни зам.-директорът на полицията Иван Маджаров. До мястото, където тримата са сложили край на животите си, има камера, но тя е изгоряла при пожара - била е монтирана на хижата. Разследващите ще опитат да възстановят записи от нея.

Те показаха кадри от 6 други камери, оцелели при пожара. Те са били по пътя за хижата и на оградите. Затова не са засегнати от огъня. Снимали само при движение. Така камерата на паркинга заснела пристигането на кемпера на Ивайло Калушев на 31 януари. Преди това обявилият се за лама мъж бил в с. Българи с Макулев и Златков. Василев, Иванов и Статев посрещат Калушев. Те коленичат, а след това му се кланят. Подобни кадри има и от декември 2025-а. Тогава кланящите се са четирима, но не се вижда достатъчно ясно кои са.

Друга камера е заснела 12-те атевета, за които разказва Деян Илиев, който открил телата на мъжете в хижата. На 1 февруари те били в центъра на с. Гинци, а след това се насочили в посока на хижата. По пътя срещнали двама души, които били в джип “Фолксваген Туарег”. Те им обяснили, че пътят е лош. Мъжете продължили, а камерата ги е снимала на кръстопътя до хижата. Минали покрай нея и продължили по пътя си. Мъжете са открити и разпитани. Знаели са, че към хижата е забранено. След това се насочили към село Браковци. В 18,15 ч са били в село Искрец, където се разделили. Всички са установени и разпитани.

Камера е заснела и как след тръгването на Калушев на 1 февруари Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев си благодарят един на друг, казват си, че за тях е било чест и че се надяват да служат по-добре в друго измерение. Тези кадри бяха показани и миналата седмица. Те са от 16,20 ч на 1 февруари. Пожарът е запален вечерта на 1 февруари.

В 20,04 ч камерата снима как пожарът започва от мазето на хижата. В 21,12 на кадрите се вижда вече как огънят се е разпространил и до втория етаж. Това са и последните моменти, в които се появяват Пламен, Дечо и Ивайло на камерите.

На следващия ден - 2 февруари, първият запис показва как пристига приятелят на рейнджърите Деян Илиев. Той живее с жена си в близкото село Гинци. Още предния ден майката на Калушев го помолила да провери какво се случва, защото получила посланието от сина си, а той и останалите от хижата били с изключени телефони.

Илиев остава в хижата 7-8 минути. Обикаля, оглежда се, а след това се оттегля, силно притеснен. Тогава вече е открил телата и е подал сигнал в полицията. Следващият запис е от 15,22 часа на групата за тактически действия на Националната полиция, които трябва да проверят дали има опасност за разследващите полицаи. Камерата е снимала само при движение.

Полицията разказа за свидетелските показания на родителите на децата, които били оставени за отглеждане на Калушев. 15-годишният Александър Макулев му бил поверен преди 4-5 години. Баща му Яни обяснил, че причините са семейни и бизнес проблеми, които имал. Момчето било записано в частно училище “Космос” преди 3 г. Първата година било на дистанционно обучение. След това Александър преминал на редовна форма, но често отсъствал. За предишната учебна година родителите му извинили над 100 дни, в които го нямало. За тази - над 40. Дори наскоро бил отписан от школото. Яни обяснил, че не е виждал сина си от ноември м.г. През януари обаче се чули по криптираното приложение “Сигнал”.

До хижата ходила и сестрата на Александър - Елисавета. Тя била там веднъж - през юни м.г. Засякла брат си само за 5 минути.

Бащата на Николай Златков заявил, че синът му не е искал да ходи на училище заради проблеми, бил е местен в няколко образопвателни институции.

Бащата на Валери Андреев, също Валери, пък разказал, че синът му почнал да пуши трева и поел по лош път. Затова бил поверен на грижите на Калушев.

Разследващите коментираха и предишните сигнали срещу сдружението. Не е установено изтичане на информация, а съответните служби са започнали проверка на място в хижата, разказа зам. апелативната прокурорка на София Наталия Николова. Тя визираше случая с 8-годишното дете Леон. Сигналът бил за отчуждаване и е подаден от неговите баба и дядо. Заради проверката групата на Ивайло Калушев е разбрала за сигнала. Установено е, че са подадени декларации, че децата в хижата са там със съгласието на родителите им. Майката и бащата на детето категорично отричат да има престъпни действия спрямо детето им. 2 дни по-късно бабата и дядото подали нотариално заверено искане за оттегляне на сигнала.

“За пръв път виждам подобно нещо”, каза Николова. И обясни, че въпреки това имало образувано досъдебно производство. “В присъствието на психолог преди години са проведени разпити на 8-годишното дете и на загиналото 15-годишно момче, когато то е било на 13. Тогава те разказали, че пътували у нас и в чужбина, за да опознават природата”, допълни тя. И посочи, че и при други сигнали не срещали съдействие от родителите. Дори каза, че всички видели това. Прокурорката визираше София Андреева, майката на Валери, който е гледан в хижата. Той твърдял за сексуални контакти, но доброволни. Андреева обаче даде няколко интервюта, в които категорично отрече това да се е случвало и обвини сина си, че си измисля.

“По този или друг случай нямаме данни за агент на ДАНС под прикритие в групата”, каза Николова за информациите, че Калушев е бил сътрудник на агенцията.

Изискана е информация от Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии”. Ще се проверяват и длъжностни лица, които имат отношение към нея. От Министерството на околната среда и водите е изискана преписката за споразумението между министерството и сдружението.

Назначени са и данъчни ревизии на всички, които имат отношение към дейността на групата, включително дарители. Част от тях не се афиширали публично. Това разследване е отделно от двете за труповете в хижата и на Околчица и се води от Софийската градска прокуратура.

Проверката как трима от групата - Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков, са се сдобили с оръжия, не е приключила, обясни шефът на Националната полиция Захари Васков. “Прави впечатление разрешителното на Ивайло Иванов, съдържащо 16 позиции. Това не са 16 оръжия. Става въпрос за 8 ловни пушки, 1 пистолет, 5 цеви, 2 заглушителя, които са с режим на допълнително анексиране. Оръжията са придобивани в различен период от време”, каза Васков. И тримата мъже са отговаряли на всички изисквания за придобиване на оръжие - чисти досиета и курс за безопасно боравене с оръжие. Калушев е имал 1 пистолет и 1 револвер. Те са открити в кемпера му, а той, Златков и Макулев са простреляни с револвера. Не е ясно къде е оръжието на Златков. Той е имал 1 пистолет. Засега не е ясно кога точно е настъпила смъртта на тримата мъже. Знае се само, че са били в района на Околчица около 13 часа на 1 февруари. Данните са от камера, която е снимала кемпера. Атеветата не са стигнали до хижата, а са минали по друг път.

Освен на двете места, където са намерени телата, е имало претърсвания и изземвания и в къщата на Калушев в с. Българи. Там е открита религиозна литература, каквато имало и в хижата.

Иззети са и веществени доказателства с интимен характер. Иззет е и телефонът на Деян Илиев. Той е отказал да го предаде доброволно. Мъжът е бил разпитан два пъти, обясни прокурор Николова. Втория път бил с адвокат. В дома му в с. Гинци също имало акция. След втория разпит мъжът заминал в чужбина - първо в Испания, а оттам в Мексико, откъдето е съпругата му Лола.

“Към момента събраните доказателства не дават основание да му бъде повдигнато обвинение. Нямаме законово основание да забраним на свидетел да напуска България. Ако бъдат събрани други доказателства, ще си свършим работата, включително при необходимост ще поискаме съдействие от партньорски служби”, увери Николова.

АКФ: Търсенето на информация не е натиск върху институциите

Търсенето на достъп до обществена информация категорично не може да бъде окачествено като натиск върху институциите, се казва в позиция на Антикорупционния фонд (АКФ). Тя е по повод съобщението на МВР от вторник за това какво е установил Инспекторатът на вътрешното ведомство за получените сигнали срещу сдружението на Ивайло Калушев Национална агенция за контрол на защитените територии.

Проверката показала, че през 2024 г. АКФ е питал за сигнали, проверки и преписки срещу организацията и нейните членове, което беше оприличено като институционален натиск.

Затова от АКФ уточняват, че през август 2024 г. са изпратили запитвания до министъра на вътрешните работи, прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията за предприети действия във връзка с дейността на Националната агенция за контрол на защитените територии.

“Подаването на заявления за достъп до обществена информация е дейност, която извършваме всекидневно като част от работата ни по гражданско наблюдение на дейността на институциите. В много случаи това е единственият начин обществеността да бъде информирана за ключови решения от обществен интерес, които в противен случай остават скрити и непрозрачни”, обясняват от АКФ.

И уточняват, че в конкретния случай запитването било провокирано именно от получена информация за институционален натиск върху гражданска организация, като целта била тази информация да се потвърди или отхвърли.

Отговорите на компетентните органи били лаконични.

На 4 септември 2024 г. от МВР им отговорили, че след проверка се установява постъпил сигнал от екоминистъра до министъра на вътрешните работи. Идентичен сигнал бил подаден и до Върховната касационна прокуратура.

По него била извършена проверка от ГДНП и образувана преписка в Софийската градска прокуратура. Тя пък в решение от 10 септември 2024 г. казва, че сигналът от екоминистъра е за рамково споразумение за сътрудничество между сдружението и МОСВ. По него е образувана преписка, а на 8 март 2023 г. е образувано досъдебно производство, което е висящо.

Става дума за сигнала, който служебният министър на околната среда Росица Карамфилова подава до тогавашния шеф на МВР Иван Демерджиев.

С писмо от 2 септември 2024 г. КПК отказва достъп до информация с аргумента, че тя не е обществена.

Според АКФ докладът на комисията от Дирекция “Инспекторат” към МВР повдигал още повече въпроси. От него ставало ясно, че към момента на отговора е имало повече от един сигнал, свързан с дейността на организацията и нейни членове, както и проведени институционални действия, за които обаче в отговорите не се казвало.

“Докладът констатира и редица слабости в начина, по който институциите са водили разследващата работа по подадените сигнали”, твърдят от АКФ.

По-строги наказания за разврат с деца

До 20 г. затвор за изнасилване на момиче до 16 г., прие парламентът

От две до осем години затвор ще получават развратници (според наименованието на главата в Наказателния кодекс), правили секс с дете до 16-годишна възраст. Ако непълнолетният проституира, то наказанието е от 3 до 10 години зад решетките. В настоящия закон наказанието е до три години. Това са част от новите по-строги наказания за разврат с деца, които прие парламентът на първо четене в сряда. Промените са в Наказателния кодекс и са предложения на ДПС.

Депутатите приеха наказанията за разврат с деца до 16 г. да са същите като тези за малолетни и също да се считат за блудство. Не ги подкрепиха “Възраждане” и част от БСП.

От 10 до 20 г. ще се лежи за изнасилване на момиче до 16 г. 3-10 години затвор и глоба 5-10 хил. евро ще получават хората, които търсят контакт с десетокласници за свалки или снимане на порно. 3-10 г. ще лежат и тези, които карат 16-годишни да гледат порно, а в сегашния вид на закона наказанието е 3-7 г.

През последните дни обаче се чу за не един случай на педофилия. Последно във вторник в плевенското село Садовец беше задържан учител, спал с 13-годишна ученичка и блудствал с друга.