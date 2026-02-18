ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Строг затвор за асеновградчанин, шофирал с близо 4 промила алкохол

Мая Вакрилова

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Остава без книжка за 3 години, иззета му е и колата

Мъртвопиян водач получи 1 г. и 6 м. затвор при първоначален строг режим за шофиране в нетрезво състояние. Освен това ще бъде без книжка за срок от 3 години. 

Той бил спрян за проверка зад волана на мерцедеса си на 4 декември м.г. около 20.10 часа на ул. "Свети Кирик" в Асеновград. Униформените го тествали и дрегерът отчел 3,72 промила алкохол. 

50-годишният мъж, който е криминално проявен и осъждан, бил задържан за 24 часа, а колата му - иззета в полза на държавата.

Изправен пред съда, признал вината си и се споразумял с прокуратурата. Мъжът ще трябва да плати и глоба в размер на 511 евро. 

