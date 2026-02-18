ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп предупреди Великобритания да не се отказва о...

ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

Борислав Сарафов. Снимка: 24 часа

Висшия съдебен съвет освободи Владимир Николов като окръжен прокурор на Плевен заради допуснати дисциплинарни нарушения. Решението беше взето днес с 6 гласа „за" и един „против". То може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов е на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

През април 2025 г. Сарафов поиска освобождаването на Владимир Николов като шеф на Окръжната прокуратура в Плевен за неизпълнение на служебни задължения и за неосъществен контрол по спазването на сроковете по досъдебни производства и преписки. Николов е бивш председател на прокурорската асоциация, съобщи Би Ти Ви.

