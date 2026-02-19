156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Операцията е във връзка с членството на Република България в Европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" - ROADPOL.

Специализираната полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите е проведена в дните от 09 до 15 февруари. Действията са осъществени на територията на цяла Европа във всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция" - ROADPOL.

В проверките в област Монтана са участвали екипи на Пътна полиция и Областен отдел „Автомобилна администрация". В хода на контролната дейност са проверени 146 товарни автомобила и 17 автобуса.

Установените 156 нарушения на Закона за движение по пътищата са извършени само от водачите на товарните МПС. 103 са засечените от тях нарушения на скоростта, 45 са установените други нарушения на ЗДвП. На един водач на товарен автомобил е наложена забрана да продължи, водач е санкциониран за управление след употреба на алкохол, двама водачи са глобени са техническа неизправност на МПС-та, 2-ма – за нередовни документи на превозното средство и 3-ма – за нередовни документи на водача. В хода на акцията са разкрити 2 криминални престъпления.

В календара на Roadpol са предвидени няколко пъти в годината операции за контрол на товарните автомобили и автобусите – във всеки един от сезоните. Причината за това са сериозните щети, които настъпват след пътни инциденти с участието на подобен тип превозни средства