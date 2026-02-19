ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22317145 www.24chasa.bg

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

1916
156 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени при едноседмична операция за контрол на товарните автомобили и автобусите

Операцията е във връзка с членството на Република България в Европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" - ROADPOL.

Специализираната полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите е проведена в дните от 09 до 15 февруари. Действията са осъществени на територията на цяла Европа във всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция" - ROADPOL.
В проверките в област Монтана са участвали екипи на Пътна полиция и Областен отдел „Автомобилна администрация". В хода на контролната дейност са проверени 146 товарни автомобила и 17 автобуса.
Установените 156 нарушения на Закона за движение по пътищата са извършени само от водачите на товарните МПС. 103 са засечените от тях нарушения на скоростта, 45 са установените други нарушения на ЗДвП. На един водач на товарен автомобил е наложена забрана да продължи, водач е санкциониран за управление след употреба на алкохол, двама водачи са глобени са техническа неизправност на МПС-та, 2-ма – за нередовни документи на превозното средство и 3-ма – за нередовни документи на водача. В хода на акцията са разкрити 2 криминални престъпления.
В календара на Roadpol са предвидени няколко пъти в годината операции за контрол на товарните автомобили и автобусите – във всеки един от сезоните. Причината за това са сериозните щети, които настъпват след пътни инциденти с участието на подобен тип превозни средства

156 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени при едноседмична операция за контрол на товарните автомобили и автобусите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)