156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Подновява се търсенето на изчезналите рибари край Маслен нос

кадър: БНТ

Операцията по издирването на изчезналите трима рибари, от които няма следа от вчера, се подновява тази сутрин.

Ако времето позволи, в операцията ще се включи и хеликоптер. Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба, съобщава БНТ. 

В сряда в 11:10 часа от Брегови център - Варна в Морския спасително-координационен център е постъпил сигнал за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му има трима души. По-късно в издирването се включиха и военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и фрегатата „Дръзки".

кадър: БНТ

