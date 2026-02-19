ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Служебният кабинет „Гюров“ встъпва в длъжност

АНДРЕЙ ГЮРОВ Снимка: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание.

Кабинетът "Гюров" предстои да положи клетва в Народното събрание. 22 министри първо ще се закълнат пред народните представители, а след това в Гранитната зала на Министерския съвет ще поемат властта от правителството в оставка на Росен Желязков. След това, предаване на властта в отделните министерства.

Екипът на Андрей Гюров има за основна задача да организира предсрочните избори. За първи път има и министър, който специално ще отговаря за това - с тази задача е натоварен Стоил Цицелков, който ще бъде министър на честните избори, съобщи БНТ.

