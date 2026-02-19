И Александър Сано с двойна сметка за ток - 700 лв.

При най-високи сметки около 300 лв. в момента съм получил за януари 700 лв. или 357 евро. Това каза в социалните мрежи актьорът Александър Сано. Пред Нова телевизия той показа сметките си. Той обясни, че в периода на отчитане е бил на снимки на Боровец за новия сезон на "Под прикритие". Жена му също е била в провинцията. Детето пък често ходело при приятелки.

Тази зима е по-мека от миналата, каза още актьорът, който има електрромобил, който е на отделен електромер. Разходът е за жилището, което се отоплява с водна помпа - подово отопление. Готвят рядко. Сметката на сина му била 200 евро, а семейството му било от шестима души, като четири са децата. Там непрекъснато се готви и се въртят перални, каза Сано.

Случаят ми не е частен, сметките на хората са двойни, а нямат различно потребление, каза актьорът. Ще имам 2-3 дни свободни и ще потърси контакт с омбудсман и други институции. Няма как на стотици хиляди едновременно това да се случи, ядосва се актьорът, който предвижда протест.