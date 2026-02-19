Кирил Борисов: Няма данни в "Петрохан" да са влизали чужди хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единият от акцентите от вчера - няма данни в охранявания периметър на хижата да са влизали чужди лица, обясни журналистът от "24 часа" Кирил Борисов по Нова телевизия. Имало е открито хипнотизиращо лекарство в кръвта на Калушев, използвало се е за лечение на епилепсия. В САЩ с него се самоубиват. Показаха как групата е почитала Калушев като бог, като му се кланят.

Мотив все още няма, проверяват, разследват, използва становищата на психолози. Иначе казаха, че работят по всички версии, каза журналистът от Нова телевизия Стоян Нешев.

Според Кирил Борисов групата не е харесвала този свят "с този сбирщайн от идеологии - шаманство, будизъм"".

Чисто криминален случай се използва с политически цели, конспиративните теории около случая са на политическа основа, каза още Кирил Борисов.