Двама загинаха и 12 са ранени в катастрофи през последните 24 часа

2-ма загинали и 12 ранени в катастрофи у нас за последното денонощие Снимка: Архив

За изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 12 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а други 12 са ранени, по данни на МВР.

В София са се случили 27 леки и едно тежко пътно произшествие, при които има загинал един човек, уточнява БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите (52) през същия период на 2025 г., се отчита един повече загинал участник в движението, през 2026 г. От началото на годината са станали 677 тежки катастрофи, при които са ранени 836 души.

 

 

