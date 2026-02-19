Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз

Борислав Сандов е поканил Ивайло Калушев на събитието, на което съм и аз. Така разбрах от Албена Симеонова.

Това каза по БНТ Владислав Панев от "Зелено движение" по повод снимката с Ивайло Калушев.

"Снимките са от преди три години (2023г.). Борислав Сандов е попитал организатора Албена Симеонова дали може да покани свои приятели. Тя се е съгласила. Все пак става въпрос за подрязване на лозя, каза още Пандев.

Попитан дали познава въпросните лица и дали е бил с тях на други събития, Панев беше категоричен, че не е виждал въпросните лице друг път.

„Да, категорично. Аз тези хора не ги познавам, аз не знаех даже, че сме били заедно на това събитие, тъй като тогава мисля, че не сме си говорили, нямах никакви идеи."

Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан.

По отношение на подписаното споразумение от Борислав Сандов, Панев заяви, че това е решение на министъра на околната среда, който беше Борислав Сандов в случая.

„Споразумението е подписано в февруари месец. Ние разбрахме в партията малко по-късно от сигнали на „Балканка", на други организации, на хора, които са възпрепятствани да ходят в планината от това НПО. И свикахме Национален съвет по темата на „Зелено движение". Може би месец или два по-късно вече, март - април, малко след като разбрахме за случая. И тогава всъщност обясненията на Борислав Сандов бяха такива, каквито той говори по телевизиите последната седмица, две. Че всъщност това споразумение, което е факт, няма финансова част, т.е. нито има плащане от Министерството към организацията, нито обратно. Че става за едно стискане на ръце."