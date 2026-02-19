ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатър за случая "Петрохан": Интелигентните пси...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22317467 www.24chasa.bg

Експерти: Правителството има амбицията да върне доверието в изборите

1228
Кънчо Стойчев

Първото ми впечатление е по-скоро позитивно, имената имат административен опит. Това е изключително важно за правителство с къс хоризонт. Да очакваме, че може да се състави звезден отбор, е невъзможно. Да упрекваме Гюров, че е ползвал хора от мрежата, е неправилно. Това коментира социологът Кънчо Стойчев по Нова телевизия.

Също съм положително настроен към ново правителство, каза и политологът Стойчо Стойчев.

Според политолога Георги Проданов правителството има амбицията да върне доверието в изборите. Най-големият проблем в момента е доверието в изборите, изгореното доверие в машините. Тази сфера най-спешно трябва да се закърпи. Дори да има успокояващи сигнали в лицето на вицепремиера на честните избори, това би било огромен успех на правителството, каза Проданов.

Кънчо Стойчев
Доц. Стойчо Стойчев, социолог
Георги Проданов. Кадър: Нова нюз
Кънчо Стойчев
Доц. Стойчо Стойчев, социолог
Георги Проданов. Кадър: Нова нюз
Кънчо Стойчев
Доц. Стойчо Стойчев, социолог
Георги Проданов. Кадър: Нова нюз

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание