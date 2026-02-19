Язовир "Копринка" е почти пълен и се изпуска контролирано

Язовир "Копринка" е запълнен на 90 процента, но към момента ситуацията е спокойна, а нивата се следят непрекъснато от отговорните за това институции. Това каза пред журналисти областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Той поясни, че в язовира в момента има 128 млн. куб. м вода, като до пълното му запълване има около 13-14 млн. куб. м, а водата се изпуска контролирано по течението на река Тунджа към язовир "Жребчево", съобщава БТА.

Всяка секунда по течението на Тунджа се изпускат 20 куб. м вода, допълни д-р Маринов и подчерта, че контролирано изпускане не се прави защото състоянието на язовира е критично, а защото такива са разписанията на Министерството на околната среда и водите от 5 февруари. Критична ситуация няма именно защото т.нар. свободен обем на язовир "Копринка" е налице, отбеляза той.

Областният управител обясни, че причината за разливите, които са се случили по поречието на река Тунджа през предходното денонощие не е контролираното изпускане на язовира, а интензивните валежи от последните няколко денонощия и препълването на всички нейни притоци. "Ако се стигне до форсмажорни обстоятелства, във всеки момент съм в готовност да свикам кризисния областен щаб", подчерта д-р Неделчо Маринов. Той посочи, че нивата на язовир "Копринка" се следят постоянно, а отговорните ведомства са в пълна координация и допълни, че това е едно от най-сложните и ключови енергийни промишлени напоителни съоръжения в страната с изключително важно значение. Всички общини по течението на Тунджа, както и населените места в близост до реката, са предупредени както от Областна администрация, така и от Басейнова дирекция за възможни евентуални разливи, но към този момент ситуацията е абсолютно спокойна, каза още той.

По думите на областния управител прогнозите сочат, че в близките няколко денонощия не се очакват значителни валежи, което означава, че контролирането на нивата на язовир "Копринка" няма да е изправено пред изпитания. Количеството вода, което към вчерашна дата влизаше в язовира, е 40 куб. м вода в секунда, което означава, че във всяка една секунда в него остават 20 куб. м вода, допълни той.