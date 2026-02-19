ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенкова: Липсата на енергийна свързаност е причина...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22317551 www.24chasa.bg

Президентът подписа указ за служебен кабинет на Гюров и насрочи избори на 19 април

4996
Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание