Делян Пеевски: Нека свещеният месец Рамазан вдъхнови всички към добри дела

По повод настъпването на свещения месец Рамазан поздравявам нашите сънародници мюсюлмани. Това пише  в своя позиция лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.

„Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се", пише още в позицията.

„Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир. Честит и благословен Рамазан", завършва Пеевски.

