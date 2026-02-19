Следовател: Фотоалбумът по делото „Сияна“ може да бъде предоставен на съда по всяко време

Следователят Иво Иванов по делото "Сияна" заяви „Денят започва" по БНТ и заяви, че фотоалбумът със снимките, който съдът разпореди да бъде намерен, е наличен и може да бъде предоставен по делото.

" Това, което мога да кажа – и ще говоря с факти. По отношение на възникналия проблем с албума в съдебно заседание – фотоалбумът беше изготвен, фотоалбумът от 04.04, за огледа на местопроизшествие беше изготвен и когато ми беше предаден, нямам спомен. Материалите бяха изпратени – материалите, оригиналните материали бяха изпратени в прокуратурата. Не мога да кажа по каква причина. И този албум по някаква зла случайност се е поставен в папка с копие от протоколите, които бяха на бюрото ми. Там случайно е останал и при окончателното окомплектоване на всички материали, преди приключване на разследването. Наистина, този фотоалбум е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време. Това, което мога да кажа, е, че този албум никога не е предоставен на вещото лице Карапетков. Този албум и сега се намира в Национална следствена служба."