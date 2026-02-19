Вигенин към президента на Киргизстан: Партньорството с ЕС създава нови възможности

Българският евродепутат участва в делегация на Европейския парламент в Киргизстан



„Диалогът с институциите, гражданското общество и политическите сили е основата, върху която стъпва стратегията на Европейския съюз към държавите от Централна Азия. Подкрепяме демокрацията, правата на човека и социално-икономическото развитие в региона, финансираме проекти за управление на водните ресурси, за модернизация на инфраструктурата и разширяване на възможностите за младите хора в Киргизстан." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който беше част от официалната мисия в Киргизстан на Делегацията на Европейския парламент за отношенията с Централна Азия, проведена в столицата Бишкек и във втория по големина град Ош.

Делегацията на Европейския парламент, водена от председателя Джузепина Принчи, беше приета от президента на Киргизката република Садир Джапаров.

Президентът Джапаров подчерта, че сътрудничеството с Европейския съюз е сред приоритетите на външната политика на Киргизстан и определи междупарламентарния диалог като важен механизъм за обмен на позиции и укрепване на взаимното доверие. Делегацията на Европейския парламент отбеляза напредъка в социално-икономическото развитие на страната и усилията за модернизация на публичната администрация, като потвърди готовността си да продължи конструктивния диалог.

Вигенин акцентира върху стратегическата роля на Европейския съюз в региона: „Като представител на Групата на социалистите и демократите смятам за особено важно Европейският съюз да бъде активен партньор в укрепването на демократичните институции, в подкрепата на устойчивото развитие, опазването на природните ресурси и подобряването на условията за живот на хората. Сътрудничеството в областта на управлението на водите, транспорта, енергетиката и образованието има съществено значение за стабилността и бъдещето на региона и създава нови възможности за страната." Вигенин изрично повдигна въпроса и поиска повече информация по случая със задържания председател на Социалдемократическия съюз Темирлан Султанбеков, който стана повод за резолюция на Европарламента миналата година.

По време на мисията се проведе заседание на Парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Киргизстан, като бяха обсъдени широк кръг теми - от демокрацията, върховенството на закона и правата на човека до икономическото развитие, инфраструктурната свързаност и регионалното сътрудничество.

Особено внимание беше отделено на европейските проекти, насочени към устойчивото управление на водните ресурси, развитието на транспортната инфраструктура, модернизацията на публичните услуги и подкрепата за образованието и младежта.

На срещата на делегацията с министъра на външните работи Жеенбек Кулубаев Кристиан Вигенин подчерта значението на дългосрочното партньорство между Европейския съюз и Киргизстан и го определи като възможност да се балансира влиянието на двете големи сили в региона – Русия и Китай. Вигенин оцени високо възходящото развитие на сътрудничеството между страните от Централна Азия в последните години и подчерта, че това ги прави по-силни и по-устойчиви на външен натиск, както и по-привлекателни за инвестиции и създаване на нови работни места.

При посещението си в град Ош евродепутатите се срещнаха със студенти и преподаватели от местния университет и посетиха проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на миграцията, водния сектор и регионалното развитие. Губернаторът на Ош Аманкан Кенжебаев запозна делегацията с предизвикателствата, пред които са изправени местните власти.

В рамките на мисията бяха проведени и срещи с министрите на образованието и на правосъдието, представители на гражданското общество и медиите, с Централната избирателна комисия на Киргизстан, както и с местния офис на ОССЕ.

„Европейският парламент ще продължи да работи активно за укрепване на партньорството с Киргизстан. Нашата цел е както защитата на демократичните ценности и човешките права, така и насърчаването на устойчивото развитие, икономическите възможности и по-тясното сътрудничество между нашите общества", заключи Вигенин.

Следващото заседание на Парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Киргизстан ще се проведе в началото на следващата година в Брюксел.

