Психиатър за случая "Петрохан": Интелигентните психопати са най-агресивни

"Във всеки от нас дреме по един психопат... Освен това трябва да ви кажа от практиката, че най-настъпателни, най-агресивни са интелигентните психопати." Това заяви психиатърът д-р Веселин Герев пред bTV, коментирайки корените на трагичния случай "Петрохан". Според психиатъра отговорът на въпроса „защо" се е стигнало до самоубийствата и убийствата трябва да се търси в патопсихологията.

По думите му в затворена общност подобно развитие не е трудно, особено „когато има един водач или тартор, човек, който определя правилата и задължава всички останали да му се подчиняват".

„Тогава той обикновено избира хора внушаеми, хора подчиняеми, такива, върху които може да въздейства психологически. И както виждате, тарторът на групата, водачът или ламата там, както го наричат, е бил голям психологически манипулатор", посочи още Герев.

По думите му при психопата има две части на душата – една светла и една тъмна.

„За едно привидно добро намерение – опазване на околната среда, възпитаване на деца – стоят обаче доста тъмни помисли, в случая се оказват много користни", допълни психиатърът.

Относно самоубийствата и убийствата в бившата хижа „Петрохан" и край Околчица той отбеляза, че е възможно те да са били планирани, включително с оглед на вярвания, свързани с „положението на планетите", но не изключи и импулсивен елемент, особено при действията край Околчица.

Адвокатът по наказателно право Людмир Рангелов каза, че именно само въпросът "защо" е останал неразгадан в този случай.

"По отношение на самото престъпление и хората, които са свързани и участват в него, брифингът на прокуратурата беше пределно ясен. Не оставя въпроси за същността на самото престъпление – кой, кога и защо", заяви адвокат Людмил Рангелов.

„Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса защо. И този въпрос ще остане открит и по-нататък във времето, в неговата детайлност", добави той.

„Когато всички са мъртви, може само да се предполага. По останалите факти да се правят някакви изводи. Но те никога няма да са прецизни, никога няма да са точни", каза още Рангелов и обяви за нищожна вероятността да се намери писмо или друго свидетелство, което да обясни мотивите.

Адвокатът по наказателно право отхвърли и хипотезата за външен натиск върху групата: „От фактите, които са известни от специализираните органи – прокуратурата и службите – го изключвам. Теоретично е възможно, но само теоретично. Няма никаква индикация за подобно външно влияние".