Керемедчиев: US военни самолети зареждат на летището в София, ще става горещо много скоро (Снимка)

"Това е снимка от Терминал 1 на летище София. В момента на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро". Това написа Милен Керемедчиев във "Фейсбук"

снимка: Милен Керемедчиев , фейсбук

Това е снимка от Терминал 1 на летище София. В момента на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане... Публикувахте от Milen Keremedchiev в Сряда, 18 февруари 2026 г.

По-рано днес стана ясно, че военните на САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали ще разреши подобни действия, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници.

В същото време, както пише The New York Times, президентът Тръмп засега не е дал основания да се смята, че е взел решение относно по-нататъшните действия. От една страна, САЩ водят преки преговори с Иран, настоявайки Техеран да се откаже от обогатяването на уран, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит в сряда заяви, че администрацията очаква от Иран в рамките на следващите две седмици по-ясно разясняване на позициите му. От друга страна, тя отказа да отговори на въпроса дали президентът Тръмп възнамерява да отложи евентуална военна акция в очакване на ирански предложения. Самият Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал Техеран със „сурови последствия" в случай на отказ да се съгласи с исканията на САЩ.

Според съобщения на американските медии ударна група начело с най-големия в света самолетоносач „Джералд Форд" се насочва към Средиземно море, където вече е разположен самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн". Американски военни самолети, базирани във Великобритания, включително самолети-цистерни за дозареждане във въздуха, са били предислоцирани по-близо до Иран. Български източници съобщават, че заради разположените военни самолети на летище София то няма да приема аварийни и извънредни полети, също така не може да се ползва и като алтернативно, пише "Сега".

През последния месец в Близкия Изток са разположени и допълнителни системи за противоракетна отбрана.

Както отбелязват американски експерти, възможни цели на удари могат да бъдат ирански ракети с малък и среден обсег, ядрени обекти и обекти, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция. В същото време The New York Times пише, че съветници по националната сигурност са предупредили президента, че ако целта на операцията е смяна на режима в Иран, нейният успех не е гарантиран. Източници на вестника в Израел съобщават, че израелската армия се подготвя за евентуални въздушни удари по Иран, чиято цел би била да принудят Техеран към отстъпки в преговорите и по ядрената му програма.

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди в интервю, че всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици, и призова за сдържаност, за да бъде намерено решение, позволяващо на Техеран да развива ядрена програма за мирни цели.

"Последствията няма да са добри. Вече имаше удари по Иран, по ядрени обекти под контрола на Международната агенция за атомна енергия. От това, по което можем да съдим, имаше реални рискове от ядрен инцидент". Следя внимателно реакциите в региона от страна на арабските държави, монархиите от Залива. Никой не иска покачване на напрежението. Всеки разбира, че това е игра с огъня", каза Лавров.

Съединените щати са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд. Това съобщиха снощи американски медии, позовавайки се на официални лица от Белия дом и Пентагона.