Любомир Стефанов: Важна е честността на изборите

Нормално е да гледаме позитивно на това, че има хора, които са били вече на такива постове, коментира политологът Любомир Стефанов по Нова телевизия. Честността на изборите и важно. Според политолога е възможно е каузата на Румен Радев да олекне. В отборните игри има прави, че най-силният отбор е най-силен, колкото е най-слабият му играч, каза още Стефанов.

Служебният кабинет ще разчисти полето за редовното правителство - ще почнат промени в областни управи, ще има такъв елемент с оглед на факта, че се подготвя за нещо ново, коментира и политологът Атанас Радев.