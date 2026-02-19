Следят работното време на общинарите в Пловдив с лицево разпознаване, те питат законно ли е

Системата за по-строг контрол ще заработи от 1 март

Община Пловдив въвежда система за контрол за спазването на работното време на служителите си, която включва и лицево разпознаване. Устройството вече е монтирано на страничния вход, на централната сграда на администрацията на пл. "Стефан Стамболов" 1, през който влизат чиновниците. Системата отразява лицето на минаващия, видя репортер на "24 часа".

Планира се засиленият контрол да стартира на 1 март т. г. Общинари признават, че се случва обедната почивка да продължава над час и да се пазарува в работно време. Служителите ще се чекират с карти, системата позволява отчитането на биометрични данни, но не е решено дали тази опция ще се ползва, обясниха от градската управа.

Чиновници обаче питат законно ли е лицевото разпознаване. "24 часа" се допита до юристи, които обясниха, че въпросът не е изрично уреден в Закона за защита на личните данни. Има обаче становище на Комисията за защита на личните данни за използване на система за видеонаблюдение с функционалност за лицево разпознаване в търговски обекти. В него се твърди, че обработването на биометрични данни е обосновано при важен обществен интерес, какъвто например може да бъде "обезпечаването на сигурността в обекти на националната сигурност или елементи от критичната инфраструктура на страната".