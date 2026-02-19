В 10 часа новите министри ще се закълнат в парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Точно в 10 часа днес новите министри ще положат клетва в Народното събрание. Това обяви от парламентарната трибуна председателката на парламента Рая Назарян.

Тази сутрин президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на служебния кабинет, оглавяван от Андрей Гюров. Държавният глава официално насрочи и избори за 19 април.

21 са членовете на новия кабинет, има трима вицепремиери, включително и такъв, чийто ресор е честността на изборите.

Преди клетвата депутатите ще подхванат Закона за закрила на детето, а едва след това ще има и изслушване, свързано с авариите в АЕЦ Козлодуй.