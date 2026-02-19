ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Региони без граници
Tошко Йорданов пита бил ли е в ареста служебен министър

Павлета Давидова

Тошко Йорданов от ИТН Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

  Бил ли е арестуван за употреба на наркотични вещества Стоил Цицелков, когото служебният премиер Андрей Гюров номинира за вицепремиер по честните избори пита шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

В декларация от парламентарната трибуна депутатът отправи остри критики към ПП-ДБ, но и към членовете на служебния кабинет, който трябва да положи клетва в НС след час.                                           

 Тодоров посочи и три дати, в които Цицелков може би е бил в различни столични арести - ой цитира и конкретните дати, на които Цицелков се е озовал в РПУ-тата - през 2010, 2011 и 2014 г. Първото задържане е за притежание на марихуана, второто - за шофиране в нетрезво състояние. Третата причина за арест Йорданов не назова. Обвиненията му предизвикаха вълнения и видима изненада у колегите му депутати.

Аналогична информация бе получена в сряда в редакцията на "24 часа". Редакцията отправи официално питане до МВР дали е истина.

Йорданов коментира и позицията, определена за Цицелков като "невероятно министерство, уникално за световната изпълнителна власт" (той е вицепремиер без портфейл - бел. ред.). "Тия нашите от НПО-тата, като няма къде да ги сложим, ще им измислим министерства", коментира депутатът.

Председателят на ПГ на ИТН разви и тезата си за връзката на ПП-ДБ със събитията от Петрохан. Напомни, че Борислав Сандов като министър е подписал меморандум с тях, после празнувал Трифон Зарезан заедно с Ивайло Калушев, а всъщност твърдял, че не го познава. Агенцията по вписванията, която по това време е под шапката на министерството на правосъдието на Надежда Йорданова от ПП-ДБ за по-малко от 72 часа вписва това НПО, възмути се той.

Обвинение имаше и към министерството на образованието от времето, в което бе оглавявано от Николай Денков - за лиценза на "нетипичното школо", в което достъп имал и Лама Иво. Бойко Рашков като вътрешен министър пък бе споменат заради огромния арсенал, който от сектата на Калушев заредили.

Очаквайте подробности           

Тошко Йорданов от ИТН

