ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22318187 www.24chasa.bg

Зимната обстановка в област Търговище се нормализира

832
Зима Снимка: Архив

Зимната обстановка в област Търговище се нормализира. Пътищата от републиканската пътна мрежа са частично заледени, но опесъчени. Настилките са проходими при зимни условия. Няма затворени пътни участъци. Няма данни за навявания, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) в Търговище.

Рано тази сутрин от управлението са реагирали на сигнал за закъсал ученически автобус край омуртагското село Зелена морава. Ситуацията бързо е преодоляна и автобусът е бил изтеглен, за да продължи пътя си, каза още дежурният.

Говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище Ани Кръстева поясни, че сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 7:33 часа. Превозвани са били седем деца – възпитаници на Основно училище „Даки Йорданов“ в Омуртаг. От училищното ръководство благодарят за бързата реакция от страна на Областното пътно управление и уточниха, че децата не са студували, стояли са на топло в автобуса, а впоследствие са пристигнали навреме за учебните занятия. 

Температурите в областта варират от минус 2 до 0 градуса. Вече има слънце и това помага за нормализиране на обстановката, каза още дежурният в ОПУ – Търговище.

Зима Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание