Зимната обстановка в област Търговище се нормализира. Пътищата от републиканската пътна мрежа са частично заледени, но опесъчени. Настилките са проходими при зимни условия. Няма затворени пътни участъци. Няма данни за навявания, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) в Търговище.

Рано тази сутрин от управлението са реагирали на сигнал за закъсал ученически автобус край омуртагското село Зелена морава. Ситуацията бързо е преодоляна и автобусът е бил изтеглен, за да продължи пътя си, каза още дежурният.

Говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище Ани Кръстева поясни, че сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 7:33 часа. Превозвани са били седем деца – възпитаници на Основно училище „Даки Йорданов“ в Омуртаг. От училищното ръководство благодарят за бързата реакция от страна на Областното пътно управление и уточниха, че децата не са студували, стояли са на топло в автобуса, а впоследствие са пристигнали навреме за учебните занятия.

Температурите в областта варират от минус 2 до 0 градуса. Вече има слънце и това помага за нормализиране на обстановката, каза още дежурният в ОПУ – Търговище.