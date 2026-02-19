В Стара Загора осъдиха мъж, тормозил бившата си съжителка

Районният съд в Стара Загора наложи едно общо наказание лишаване от свобода за срок от една година и един месец на Р. П., след като одобри споразумение, постигнато в хода на досъдебното производство между страните и внесено за разглеждане в открито съдебно заседание. Съдът определи строг режим на изтърпяване на ефективното наказание, съобщават от съда.

Подсъдимият, на 40 години, е признат за виновен и по трите му повдигнати обвинения. Първото е за това, че на 14.09.2025 г. в Стара Загора не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, с която му е забранено да приближава бившата си съжителка на разстояние по-малко от 50 метра, както и жилището, в което живее жената, за срок от 12 месеца.

Второто обвинение за което е осъден Р.П.,е за това, че на същата дата и място принудил жената да претърпи нещо противно на волята й, вземайки без нейно съгласие мобилния й телефон, с цел да провери съдържанието и комуникацията на телефона, като употребил за това сила. Деянието се явя извършено в условията на домашно насилие.

Трето обвинение, по което е признат за виновен подсъдимият, е за това, че причинил на пострадала лека телесна повреда, нанасяйки и побой в условията на домашно насилие.

40-годишният мъж е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража", което време следва да се приспадне от наложеното му наказание.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.