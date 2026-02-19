Атанас Русев: Калушев е като тартор в центъра на снимката със Сандов, Панев и Белев

Сега всичко си идва на мястото, снимката е от февруари 2023 г. и ясно е видно, че всички от ръководстовото на тази организация идеално са се познавали с Калушев. Дори забележете, той седи в абсолютния център на самата снимка, като истински тартор. Това заявява в своя фейсбук публикация председателят на сдружението „Да запазим Корал" по повод снимката, от която става ясно, че Ивайло Калушев е празнувал Трифон Зарезан заедно с известни политици като Тома Белев, Борислав Сандов и Владислав Панев през 2023 г.

"Борислав Сандов е поканил Ивайло Калушев на събитието, на което съм и аз. Така разбрах от Албена Симеонова", коментира от своя страна кадъра Владислав Панев от "Зелено движение".

Ето какво гласи цялата публикация на Атанас Русев:

Омерзен съм от поредното и долно двуличие на лица, заемали висши държавни постове в миналото, от Зеленото Движение (Течение)! Чудех се защо тези хора така скачат яростно на амбразурата по случая Петрохан и Калушев през последните дни... та документа от МОСВ е издаден на измислената организация лично от тогавашния министър Борислав Сандов!, по най-невъзможния институционален ред. Неизвестно все още по препоръките на кой или кои.

Сега всичко си идва на мястото, снимката е от февруари 2023 г. и ясно е видно, че всички от ръководстовото на тази организация идеално са се познавали с Калушев. Дори забележете, той седи в абсолютния център на самата снимка, като истински тартор. До Калушев е малкия + Сашко, който тогава е на 12 години... застрелян неотдавна на Околчица.

ЗАЩО ЛЪГАХТЕ ЧЕ НЕ ГИ ПОЗНАВАТЕ?

Що е то природозащита и има ли почва у нас? Ще ви кажа. За т.н. "еколози" има почва, единствено когато е добре платено и има проекти и проекти, с пари или много пари. Ако няма тези условия, истинските природозащитници, са едва малцина, които наистина милеят за Природата на България и не ги интересуват парите и техните измерения. Все още има такива хора, истински природозащитници, и ще ви дам светъл пример, Александър Дунчев.

От другата страна, ето ви ги на снимка. Манипулатори и теоретици, проектани и реализатори на екологични практики във всичките им парични измерения. Свързани и подкрепящи се организации, с огромни бюджети, работещи на парче и на отчитане на дейност, без ясна глобална политика или стратегия за природозащита. Не отричам, че имат и добри страни и постижения, но като цялостна дейност, избирателно и платено.

Ние от "Да запазим Корал" и лично аз напуснахме т.н. ЕКОКОАЛИЦИЯ преди повече от 10 години, когато провеждахме международно разследване (безплатно) за установяване на смъртта на стотици и хиляди мъртви бебета делфинчета в Черно море. Тогава ЕКОКОАЛИЦИЯТА заяви пред медиите, че причините за смъртта на делфинчетата са неизвестни и една от техните еко организации по редица добре платени проекти започна "да установява причините за смъртта, които бяха пределно ясно установени и доказани от нас, доброволците и ентусиастите. Едно уточнение. "Да запазим Корал" никога и по никакъв начин не е било финансирано за да опазва Природата или да изпълнява целите си. Имаше многократни опити, включително директно от МОСВ, да ни финансират по проект с над 2 милиона лева с условието да не ги нападаме публично и медиино, на което нездраво предложение получиха незабавен отказ и предупреждение за прокурор.

След това през годините се нагледах на платена екология и еколози. От другата страна, заедно с Дунчев например, направихме десетки разследвания за незаконни сечи, разкрихме огромни схеми на самата държава за крадене от горите, иницирахме защитата на вековни гори, промяна на наредби и т.н., разбира се абсолютно безплатно и в полза на хората и обществото. Самотен глас в екологичната пустиня, задушена от парите. Има и още много да се разказва.. . Последно си спомням вайкането на една световно известна природозащитна организация с клон у нас наречена greenpeace, която с някакви плакатчета на един кораб лееше крокодилски сълзи как щели да дупчат за нефт и газ в Черно море, ... а те дори не бяха обжалвали абсолютно неправомерното решение на МОСВ по редица Европейски директиви, това инвестиционно намерение да бъде извършено без ОВОС...

Ние продължаваме, макар и малцина, да милеем и да се борим за Природата на България. Но вие хората от тази снимка, как пък нямахте дори доблестта да излезете и да кажете, как така всички се поклонихте на тоя "лама" Иво от Петрохан та даже го направихте институция. "Национална"!!! И да знам идеално, че той не се е занимавал с никаква природозащита. Точно както и вие самите. Само дрънкате и уреждате. Експертно. Трябва да ви разследват. Определено.

И нали не си мислите, че това са единствените "политици" познавали Калушев?