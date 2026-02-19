Издирват турист около връх Голям Кадемлия в Стара планина (Обновена)

Турист се издирва в района на Стара планина, връх Голям Кадемлия, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В сряда около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен" към хижа „Мазалат", с намерение да продължи към хижа „Тъжа". Последно е бил забелязан в района на „Мазалат", където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия" и на следващия ден да продължи прехода си.

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда са на терен. В издирването е включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони, съобщава NOVA.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан" Георги Кръстев изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.

За днес е издадено предупреждение, че опасността от лавини, особено в алпийската част на планините продължава да е много сериозна.

Падналият нов сняг върху слаба основа (пясък и суграшица) и силният до бурен вятър от северозапад и запад допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения.

Българската лавинна асоциация (БЛА) предупреждава за ВИСОКА (4-а!!!) степен за алпийския пояс (над 2 400 мнв) и ЗНАЧИТЕЛНА (3-а) степен за преходния пояс (2 000 – 2 400 мнв) за Пирин, района на Банско. Подобно е положението на Витоша, Рила и Стара планина.

С оглед на очакваното динамично време през следващите дни Ви съветваме да избягвате високите части на планините, както и склоновете под билата, негативни форми, открити склонове и наклони над 30 градуса.