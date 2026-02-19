Бедственото положение за смолянските села Мугла и Киселчово остава в сила

И днес остава в сила бедственото положение за смолянските села Мугла и Киселчово, съобщи за БТА заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова. Пътят към село Мугла остава непроходим заради снега и множество паднали дървета. В района на Киселчово има активирано свлачище, електрозахранването на родопското село е с доставен от електроразпределителното дружество агрегат, тъй като е прекъснат електропровод вследствие на паднали пет електрически стълба, уточни заместник областният управител на Смолян Андриян Петров.

Преминаването по пътя към Киселчово е затруднено, но е възможно, уточняват от Община Смолян. Аварийни екипи работят по възстановяване на път към една от махалите в селото.

Агрегат е осигурен и за жителите на доспатското село Чавдар, където също е прекъснато електрозахранването, допълни Андриян Петров. Според него продължава работата по отстраняване на проблемите, причинени от снега и силния вятър в селата Гела, Солища, Стикъл, Арда и Левочево.