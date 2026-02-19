ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Служебният кабинет "Гюров" официално встъпи в длъжност

Павлета Давидова

Служебният кабинет "Гюров" официално встъпи в длъжност Снимка; Юлиан Савчев

  Новото служебно правителство с премиер Андрей Гюров е факт. Точно в 10 часа новите министри влязоха в пленарната зала, за да положат клетва.

За официалната церемония в Народното събрание дойде и президентът Илияна Йотова с екипа си. По-рано днес тя подписа указ за назначаване на служебното правителство, освен това държавният глава насрочи и дата за предсрочните парламентарни избори - 19 април.

Служебният премиер Андрей Гюров и част от министрите на влизане в Народното събрание.
Служебният премиер Андрей Гюров и част от министрите на влизане в Народното събрание. Снимка: Велислав Николов

Всички членове на кабинета дойдоха с тъмни строги костюми.

След клетвата премиерът Андрей Гюров направи кратко изявление, в което очерта основните насоки, по който ще работи кабинетът. Освен за честни избори, те ще обърнат внимание и на финансовата стабилност.

Преди изявлението му обаче стана ясно, че председателят на парламента Рая Назарян се колебае трябва ли да се пусне и химнът на Република България. Той обаче така и не прозвуча в залата днес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

