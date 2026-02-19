Премиерът Гюров: Не обещаваме чудеса, на 19 април гласувайте

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това правителство е създадено с идея за широк експертен формат - хора с широк опит но без партийни зависимости, подчерта той

В първата си реч като служебен премиер Андрей Гюров определи част от основните задачи пред себе си и кабинета си и декларира, че поемат отговорност да подготвят и проведат честни избори. "Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовен кабинет. Без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността", обяви той.

"Ако в края на мандата хората почувстват, че има смисъл да гласуват, ако избирателната активност се повиши, ако изборите бъдат признати за честни, ще знаем, че сме си свършили работата. Започваме веднага. В името на България", обяви Гюров.

"Не обещаваме чудеса, реформи за 2 месеца и исторически закони, но имаме волята да управляваме в интерес на българските граждани", обяви той.

Обяви, че ще подкрепят усилията за трайно справедлив мир в Украйна и "навсякъде, където конфликти отнемат човешки животи в рамката на европейската политика и международното право".

Подчерта и евроатлантическата ориентация на страната и обеща да работят "ясно и категорично" с ЕС, НАТО и ООН.

Според него демокрацията е единственият работещ отговор на кризите. Изборите са единственият изход, те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото, подчерта служебния премиер. Припомни и как се е стигнало до настоящата ситуация - с криза на доверието и стотици хиляди по улиците, които поискаха демокрация и добро управление.

Нашата задача е да им дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват не само административна, а и гражданска зрялост, активност и отговорно гласуване.

На 19 април гласувайте! Не се отказвайте от правото си да избирате и не позволявайте вотът ви да се превърне в нечий интерес", призова той.

Служебното правителство няма да е противник или поддръжник на която и да е партия, обеща премиерът.

"Нашето правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения. Разчитаме да подходите държавнически и да ги приемете", обърна се той към депутатите.

Гюров даде и други задачи, освен за честността на изборите, по които кабинетът ще работи.

Първата е гарантиране на финансовата стабилност "в условията на разрушителен бюджет". Ще продължат да се прилагат мерките от плана за еврото, ще се подготви удължителен бюджет и основите за този за 2026 г.

Гюров обеща и справедливо разпределение на средствата за общините за всички граждани, а "не за нечии кампании". Освен това ще има и ритмично изплащане на пенсиите и помощите за най-уязвимите.

Ще се работи за "възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и нормалното функциониране на правосъдието" чрез конкретни изисквания към ВСС.

Гюров обеща скоро да представи още мерки.

"Служебното правителство няма коалиционна математика, няма скрити условия.

Решени сме да покажем, че властта може да се управлява спокойно, без лицемерие реваншизъм и показност, с почтеност и отговорност", увери премиерът.

