ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22318467 www.24chasa.bg

Криминално проявен нападна и ограби 83-годишен в дома му

2724
Криминално проявен млад мъж нападна и ограби 83-годишен в дома му Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Криминално проявен млад мъж нападна и ограби 83-годишен в дома му, съобщиха от полицията.

Случаят е от 13 февруари, когато в районното управление във Враца е получено съобщение от 83-годишен мъж от града, който съобщил, че около 00.30ч. в домът му в  през незаключена входна врата проникнал мъж с поставена маска на лицето, който чрез заплахи отнел от него сумата от 400 евро. След бързи издирвателни мероприятия е установен извършителят. Той е 22-годишен жител на Враца, криминално проявен и осъждан.

Определена му е мярка за процесуална принуда „Задържане за срок до 72 часа".

Криминално проявен млад мъж нападна и ограби 83-годишен в дома му

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание