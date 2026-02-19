Криминално проявен нападна и ограби 83-годишен в дома му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминално проявен млад мъж нападна и ограби 83-годишен в дома му, съобщиха от полицията.

Случаят е от 13 февруари, когато в районното управление във Враца е получено съобщение от 83-годишен мъж от града, който съобщил, че около 00.30ч. в домът му в през незаключена входна врата проникнал мъж с поставена маска на лицето, който чрез заплахи отнел от него сумата от 400 евро. След бързи издирвателни мероприятия е установен извършителят. Той е 22-годишен жител на Враца, криминално проявен и осъждан.

Определена му е мярка за процесуална принуда „Задържане за срок до 72 часа".