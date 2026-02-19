ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Пеевски: Няма да станем на крака пред тези, които посегнаха на децата на България!

10540
Делян Пеевски

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще, казва още той

Днес ПГ на ДПС-Ново начало не уважи клетвата на кабинета "Йотова-Сорос-Петрохан". Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна!  Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! Това заявява лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"И това уродливо явление не е само аферата "Петрохан". Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация.

През "нетипични" училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии.

Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността.

С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи", посочва още Пеевски. 

Делян Пеевски

