Пиян шофьор катастрофира с джипа си край Севлиево, друг отказа тест за дрога

На 18 февруари, около 17:30 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил БМВ Х5 на път с. Столът – гр. Априлци. Водачът – 46-годишен габровец, е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2.71 промила. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ, посочват от ОДМВР - Габрово.

Около час по-рано същия ден на ул."Йото Иванов" е спрян за полицейска проверка л.а."Пежо 206", собственост и управляван от 28-годишен севлиевец. Водачът е отказал да бъде тества за употреба на наркотични вещества. При извършената справка е установено, че вече е наказван по административен ред за отказ от тестване с техническо средство.

По двата случая са образувани бързи производства.