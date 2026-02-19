Общинският съвет в Павликени отново отхвърли избрания за управител на местната болница

С 11 гласа "против", 5 гласа "за" и 4 въздържали се общинският съвет в Павликени не прие решението на комисията за избор на управител на местната болница. Драмата със смяната на дългогодишния шеф на общинския стационар д-р Ренета Кръстева бе обсъждана на извънредна сесия. Причината за това е, че Административен съд - Велико Търново отмени решението на ОС-Павликени от 30 октомври, с което беше отменено класирането на кандидатите в конкурса за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени", като незаконосъобразно. С проведения конкурс като най-добре представил се бе определен д-р Иван Попов, а жителите на Павликени и Сухиндол започнаха протести в подкрепа на настоящия управител д-р Кръстева, класирана втора.

Новото гласуване бе свързано със задължителното изпълнение на влязлото в сила съдебно решение и наредба, с която кметът бе задължен на основание протокола на комисията, да внесе предложение и проект на решение за определяне на представилия се най-успешно кандидат и класирането по ред на следващите участници. Това поясни с пост във фейсбук кметът инж. Емануил Манолов.

Междувременно от септември м.г. болницата натрупа над 1 млн.лв. дългове, става ясно от справка до Общинския съвет в Павликени за неразплатените задължения, която е изготвила управителката д-р Ренета Кръстева.

Най-сериозен е натискът върху клиниката при текущите задължения – 970 509 лв., от които 294 хил. лв. са с изтекъл срок за плащане. Болницата има просрочия към доставчици на лекарства, консумативи, храна за пациенти, електроенергия и други материали, свързани с ежедневното функциониране на лечебното заведение.

Заплатите на медиците за декември 2025 г. и януари 2026 г. са изплатени на 75%.