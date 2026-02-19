Йотова: Имам определени резерви към някои министри, ще следя дали ще се оправдаят

Имам определени резерви към някои от членовете на кабинета, ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама на себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават първо вие медиите ще научите, обеща президентът Илияна Йотова пред журналисти в парламента след клетвата на служебния кабинет.

Все пак уточни, че не може да има забележи към кабинета, тъй като не е неин избор.

"Посочих г-н Гюров за служебен министър- председател, оттам нататък той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхме, спря се на тях. Мога да бъда отговорна за всеки министър по отделно, ако лично аз го бях избирала. Има хора, пряко свързани с конкретни политически сили, повече вярвам в тяхната експертност, отколкото в политическа зависимост. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес г-н Гюров в първата си реч в пленарната зала, изложи седем точки, по които ще работи служебният кабинет. Много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнението им. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни", каза тя.

Служебният премиер декларира от трибуната, че поемат отговорност да подготвят и проведат честни избори. "Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовен кабинет. Без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността", обяви той.

"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно, ние много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде факт", коментира още Йотова.

По-рано от трибуната Тошко Йорданов попита вярно ли е, че служебният вицепремиер Стоил Цицелков, който ще носи отговорност за честни избори, е бил в ареста три пъти. На тази информация президентът отговори така: "Ако това е така и тези неща се докажат, г-н Гюров, трябва да вземе съответните мерки". И още веднъж обясни, че тя няма нейни министри, за тях отговорност ще носи служебният премиер.

По повод критики от страна на Румен Радев, че е било свалено политическо доверие от господин Гюров, Йотова заяви, че в настоящото си качество Радев не може да сваля политическо доверие, а предстоящите избори дават право на всеки политически лидер да изразява позиция.

Президентът отново критикува промените в конституцията, които според нея са ограничили правомощията на държавния глава при назначаването на служебен кабинет, като ги определи като "гавра" с основния закон.

По темата за наложеното вето върху промените в Изборния кодекс тя заяви, че мотивите ѝ са юридически и свързани с несъответствие с конституцията. Йотова подчерта, че всички българи в чужбина трябва да имат възможност да упражнят правото си на глас, а окончателното решение е в ръцете на Народното събрание.