Андрей Гюров: Няма да има реваншизъм, нашите задачи са честни избори, прозрачност и отчет

Желязков към наследника си: Вие сте мъдър човек, ще оценител това, което е направено, и ще поправите допуснатите грешки

Правителството на Росен Желязков официално предаде властта на служебния кабинет на Андрей Гюров.

На церемония в Министерския съвет новата власт стъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание.

По-рано днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на служебното правителство и дата за изборите - 19 април. Тя присъства и на клетвата в парламента.

В живота на управленеца има две важни дати - когато поема кормилото, тогава има обещания и доза илюзии, и когато пуска и има равносметка и пуска илюзиите. Историята не помни тези с гръмки титли и постове, а тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети. Колеги, благодаря ви, че взимате тези решения, когато трябваше, а не лесните решения.

С тези думи досегашният премиер Росен Желязков се обърна към своите министри.

След това отправи думи и към наследника си Андрей Гюров:

Вие сте разумен и мъдър човек и съм сигурен, че с колегите ви ще откриете доброто, което е направено, и ще поправите грешките, които установите. Считам, че предаването на щафетата е много важна, за да има приемственост, това е факлата на онзи огън, който може са изгори миналото, или да освети пътя напред. Пожелавам ви късмет!

Това е повратен момент. Тук сме, защото нашето общество има демократичен инстинкт. Демокрацията понякога е шумна и болезнена, но показва, че гражданите могат да доведат до смяна на властта. Няма да има реванширам. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни неща - прозрачност за всяко наше решение и отчет за всяка похарчена стотинка. Ще търсим едно национално единство. Трябва да имаме честни избори и да има икономическа стабилност. Хората излязоха на площадите заради бюджета. Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага, каза Гюров.