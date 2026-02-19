Деца от 16 държави рисуваха за конкурса „Тъпан бие, хоро се вие"

Завърши първият онлайн етап на Международния конкурс за детско изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие" (в превод на чужди езици „Музиката и танците на моя народ"). В творческото състезание, организирано от Община Монтана, се включиха 1228 деца от 16 държави от Европа, Азия и Африка. За първи път сред тях са Албания, Ливан и Монголия. Сред участниците от чужбина най-многобройни са тези от Турция. Рекорден е броят на българските деца, които представят 88 населени места. По темата на конкурса „Фолклорните костюми, накити и аксесоари на моя народ" твориха ученици от 61 града, сред които столицата и големите областни центрове като Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора. Националните носии и накити вдъхновиха и деца от 27 села.

Постъпилите за първия онлайн етап на конкурса детски творби, са публикувани на неговата Facebook страница (International Visual Arts Contest ​​„The music and dances of my people"). Впечатлява разнообразието от жанрове и стилове. Сред творбите преобладават фигуралните композиции и портретите, но не липсват и натюрморти. Използваните техники са живописни (акварел, темпера, маслен пастел, цветен молив), графични (молив, флумастер, туш, линогравюра), приложни (текстилни кукли, керамични пана); смесени (колаж, гваш /акварел и темпер/, квилинг). За първи път темата е интерпретирана и чрез комикс.

В рамките на един месец виртуалната изложба е привлякла близо 852 000 посещения във Facebook страницата на конкурса „Тъпан бие, хоро се вие". Над 82 000 са реакциите - харесвания и коментари под публикуваните творби. Данните свидетелстват за изключително висок интерес към инициативата.

Предстои оценяването на творбите от професионално жури, което ще селектира 200 произведения за участие във втория, заключителен етап на конкурса. Имената на класираните автори ще бъдат обявени в края на февруари. Съгласно регламента на конкурса, във финалния кръг журито ще разгледа оригиналите на творбите и ще определи победителите в двете възрастови групи – от 7 до 11 и от 12 до 15 години.

Конкурсът за детско изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие" съществува от 2000 г. като съпътстващо събитие на Празниците на духовите оркестри „Дико Илиев". От 2006 г. той е международен. В него до момента са участвали деца от над 50 държави от 5 континента. Това го утвърждава като една от устойчивите и разпознаваеми платформи за детско творчество, насочена към утвърждаване на културната идентичност.