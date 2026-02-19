Трайчо Трайков с последен отчет като кмет на район "Средец"

Отчете обновени подлез и кухненски блок на детска градина, за къщата на Гешов - пратено искане за спиране на публичната продан

След малко ще положа клетва в Народното събрание като служебен министър на енергетиката, така че за известно време ще се занимавам с други теми. Последните готови неща, за които искам да споделя от работата като кмет на район "Средец" са две. Първото е изцяло обновеният кухненски блок на 77 ДГ Магнолия, радвам се, че успяхме. Второто е малкият подлез под Алея Яворов (който е изключително използван) - стените са красиво изрисувани, но още по-важно - оправихме инсталацията и изцяло подменихме осветлението, трябва да светне утре. Това написа във фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков малкоо преди да положи клетва в парламента като служебен министър на енергетиката.

"За къщата на Гешов - след събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група стигна до извода, че всъщност имотът е общински по право и са изпратени писма до ЧСИ за прекратяване на публичната продан. Убеден съм, че кметът Васил Терзиев ще вземе най-правилното решение в ситуацията.Това е засега", написа още Трайков.