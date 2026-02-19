ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Полицията във Варна арестува телефонен измамник, взел 5650 евро от възрастна жена

2200
снимка: Архив

Задържан е 52-годишен мъж, който е съпричастен към поредната телефонна измама, съобщиха днес от дирекцията на полицията във Варна. Жертвата е 81-годишна жена, жител на село в региона, която му е дала 5 650 евро, съобщава БТА.

Измамникът е действал по схемата, в която се е представил за полицай и е искал съдействие. Жената се е обадила на истинските служители на реда, след като му дала парите.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите са дадени на прокуратурата.

Това е вторият телефонен измамник, който полицията във Варна задържа в рамките на няколко дни. Преди ден бе арестуван 20-годишен младеж от Левски, взел от жертвите си над 20 000 евро, 3 200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

снимка: Архив

