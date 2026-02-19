Окончателно и с пълно единодушие: списъкът с педофили става публичен и безплатен

За по-малко от половин час, при пълно единодушие в тезата си, че децата в България трябва да получат максимална защита от посегателства, депутатите приеха и на първо, и на второ четене "откриването" на списъка с педофили на територията на страната.

С него ще има публичен и безплатен достъп до данните на извършители на сексуални посегателства. Ще бъдат посочени трите им имена, настоящ и постоянен адрес, включително и данните за произхода им.

Текстовете влязоха извънредно като точка първа в програмата за днес след председателския съвет сутринта. Веднага след като всички присъстващи 186 депутати гласуваха "за" бе предложено измененията да минат и на второ четене. С пълно единодушие бе приета и окончателната редакция на проекта.

Климент Шопов благодари за гласуването на законопроекта на "Възраждане". Днес се обединихме около нещо добро за българските деца, доволен бе той.

Малкото изказвания по време на дебата бяха насочени към необходимостта от защита на малолетните и непълнолетните.

Йордан Цонев от "ДПС - Новото начало" заяви, че подкрепят подобни текстове. Той обаче засегна и темата за половата идентификация и се ядоса, че има неправителствени организации, които искат да учат децата, че "половете може да са колкото искат и както си искат", критичен бе и за "бунта на същите тези НПО срещу въвеждането на вероучение". Той изтъкна, че ДПС още от 2005-2006 година настоява за вероучение на децата, но пак имало същата съпротива, "за да не знаят децата и да не бъдат обучавани в традиционните ценности на вярата, които изключват подобни посегателства (сексуални към деца - б.р.) и търпимост към нея от деца и родители".

Цонев категорично се обяви срещу идеята държавни функции да бъдат прехвърляни на неправителствени организации. "Тях никой не ги избира, някой ги финансира и те изпълняват поръчката му. ДПС е е винаги против този тип политика", закани се депутатът. Ще работим докрай за разграждането на мрежата на влияние на Сорос, добави Йордан Цонев.